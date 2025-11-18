प्रशान्त तामाङको निधनमा ममता बनर्जी : उनी पश्चिम बंगालका प्रिय थिए

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतको पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङको असामयिक निधनमा दुःख व्यक्त गरेकी छन्।
- बनर्जीले दार्जिलिङ पहाडमा प्रशान्तको जरा गाडिएको र कोलकाता प्रहरीसँगको सम्बन्धले उनलाई बंगालमा प्रिय बनाएको उल्लेख गरेकी छन्।
- उनले प्रशान्तको परिवार, साथीभाइ र अनुयायीप्रति समवेदना व्यक्त गरेकी छन्।
काठमाडौं । गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङको निधनमा भारतको पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले दुःख व्यक्त गरेकी छन् ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उनले तामाङको असामयिक निधनमा आफू दुःखी भएको बताएकी छन् ।
दार्जिलिङ पहाडमा उनको जरा गाडिएको र कुनै समय कोलकाता प्रहरीसँगको विशेष सम्बन्धले प्रशान्तलाई बंगालमा प्रिय बनाएको समेत बनर्जीले उल्लेख गरेकी छन् ।
बनर्जी लेख्छिन्, ‘ इन्डियन आइडल’ फेम्ड लोकप्रिय गायक तथा राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कलाकार प्रशान्त तामाङको आज अचानक र असामयिक निधनले म दुःखी छु । हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमा उनको जरा गाडिएको र कोलकाता प्रहरीसँगको एक समयको सम्बन्धले उनलाई बंगालमा हाम्रो लागि विशेष प्रिय बनायो । म उनको परिवार, साथीभाइ र अनगिन्ती अनुयायीहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्दछु ।’
