‘भूराजनीतिक चासो’ भन्दै रास्वपाले बन्दसूचीबाट हटायो टासी ल्हाजोमको नाम

३० पुस, काठमाडौं । रास्वपाले समानुपातिक सूचीमा रहेकी जेनजी अभियन्ता टासी ल्हाजोमको नाम समानुपातिकको बन्दसूचीबाट हटाएको छ ।
भूराजनीतिक चासो उत्पन्न भएको भन्दै रास्वपाले टासीको नाम हटाएको हो । उनको नाम बन्दसूचीको माथिल्लो क्रममा भए पनि उनको सहमति बेगर सूचीबाट नाम हटेको हो ।
निर्वाचन आयोगले टासीको नाम सूचीबाट हटेको पुष्टि गरेको छ ।
यसअघि सुशीला कार्की सरकारमा मन्त्री बन्ने तयारीमा रहेकी टासीको बारेमा विभिन्न विवाद आएको भन्दै अन्तिम घडीमा नाम काटिएको थियो ।
उनी हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण संस्कृति आदि क्षेत्रमा अध्ययन गरेकी अध्येता हुन् । जेनजी आन्दोलनपछि उनी रास्वपा प्रवेश गरेकी थिइन् ।
चिनियाँ पक्षले टासीको बारेमा आफुसँग विभिन्न सूचना उपलब्ध भएको भन्दै उनको संलग्नताले दुईदेशीय सम्बन्धलाई खलल पार्न सक्ने चिन्ता जाहेर गरेका थिए ।
हाल बिदाइ भइ गएका चिनियाँ तत्कालीन राजदूत चेन सोङले समेत त्यस बेला प्रधानमन्त्री कार्की लगायत केही मन्त्रीसँग टासीको नामबारे छलफल गरेका थिए ।
सोही विषय फेरि एकपल्ट उठेका कारण टासीको नाम सूचीबाट हटाइएको बुझिएको छ ।
तर रास्वपाका केही केन्द्रीय नेताहरुले भने हल्लाकै भरमा टासीको नाम काटिएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । टासीमाथि अन्याय भएको भन्दै पार्टीभित्र आवाज उठाउने उनीहरुले जानकारी दिए ।
