कांग्रेसका ५ प्रदेश र ४८ जिल्ला सभापतिले भने– पार्टी कठिन मोडमा पुग्यो

३० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पाँच प्रदेश सभापति र ४८ जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी इतिहासकै संवेदनशील र कठिन मोडमा उभिएको जनाएका छन् ।
उनीहरूले पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने प्रयास आम लोकतन्त्रवादी, कांग्रेसका शुभचिन्तक तथा समग्र मुलुकको हितमा नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘यतिबेला हामी गम्भीर र विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं । पुन: उकपटक नेपाली कांग्रेस आफ्नो इतिहासको अत्यन्तै संवेदनशील र कठिन मोडमा उभिएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘यस्तो संवेदनशील घडीमा ‘विशेष महाधिवेशन’को नाममा विधानविपरीत गतिविधि गर्दै पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने प्रयास आम लोकतन्त्रवादी, कांग्रेसका शुभचिन्तक तथा समग्र मुलुकको हितमा नरहेको यथार्थ स्पष्ट छ ।’
विज्ञप्तिमा उनीहरूले संविधानको रक्षा, आसन्न निर्वाचनमा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउने दायित्व तथा नियमित महाधिवेशनको वैधानिक प्रक्रियामार्फत् नेपाली कांग्रेसको सुदृढीकरण, रुपान्तरण र भावी दिशा सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
