निर्वाचन आयोग पुग्यो देउवा पक्षको पत्र, भन्यो– कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन गरेको छैन

- नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवापक्ष ३० पुसमा निर्वाचन आयोग पुगेको छ।
- देउवा पक्षले आयोगमा निवेदन दिएको छ।
- पत्रमा कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन आयोजना नगरेको उल्लेख छ।
३० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवापक्ष निर्वाचन आयोग पुगेको छ । आयोग पुगेर यो पक्षले निवेदन समेत दिएको छ ।
देउवा पक्षको पत्रमा कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनको आयोजना नगरेको उल्लेख छ ।
