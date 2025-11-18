विप्लव र मिराज ढुंगानाबीच ४ बुँदे सहमति

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) र मिराज ढुंगाना नेतृत्वको जेनजी समूहबीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको छ।
- उनीहरूले बिहीबार ४ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
- सहमति अनुसार सर्वपक्षीय सहमति र अन्तरिम सरकार गठनका लागि संघर्ष गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध विशेष न्यायिक निकाय गठन गर्ने योजना छ।
१ माघ, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) र मिराज ढुंगाना नेतृत्वको जेनजी समूहबीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको छ ।
बिहीबार विप्लव र ढुंगानाबीच ४ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
यस्तो छ ४ बुँदे सहमति
सर्वपक्षीय सहमति र अन्तरिम सरकार गठनका लागी संघर्ष गर्ने
जेन-जी विद्रोहको मागहरू पुरा गर्न संघर्ष गर्ने
आन्दोलन र जनताको चाहना वमोजिम संविधानको संसोधन र स्थिर सरकार गठन गर्ने
भ्रष्टाचारविरुद्ध विशेष न्यायिक निकाय गठन, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाका लागी संघर्ष गर्ने
