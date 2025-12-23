गगन र देउवा पक्षको दाबी अध्ययन गर्दै आयोग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले नेपाली कांग्रेसको देउवा र गगन थापाको आधिकारिकता विवाद अध्ययन थालेको छ।
- गगन थापाको नेतृत्वमा भएको विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको भनेर निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेको छ।
- शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको छ । र, आज देउवा पक्षका नेता कार्यकर्ताहरु आयोग कार्यालय पुगेका छन्।
२ माघ, काठमाडौं । १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र विशेष महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित गगन थापाको दाबीउपर निर्वाचन आयोग अध्ययनमा जुटेको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले अध्ययन थालेको हो ।
‘शाखाले अध्ययन गरेर आयोगमा पेश गर्ने कुरा भएको छ । आयोगको रेगुलर बैठकमै पेस हुनेछ । शाखाले अध्ययन गर्छ र देखेको कुरा आयोगमा पेस गर्छ’ उनले भने । सूचना अधिकारी घिमिरेले भनेको शाखा निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा हो ।
पुस २७ देखि माघ १ गतेसम्म चलेको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाको नेतृत्वले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । निवेदनमा विशेष महाधिवेशनले गरेको निर्णय अनुसार कार्यसमिति अद्यावधिक गर्न भनिएको छ । साथै आगामी निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारको मनोनयनपत्रमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाको हस्ताक्षर रहने भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता यही माघ ६ गते तय भएको छ । यसअघि कांग्रेसबाट मनोनयनपत्रमा हस्ताक्षर शेरबहादुर देउवाको रहने गरी निर्वाचन आयोगमा अभिलेखित छ । त्यसलाई बदलेर गगन थापाको हस्ताक्षर मनोनयनपत्रमा हुने भनेर विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समूहले निवेदन दिएको हो ।
तर, शेरबहादुर देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन नै आयोजना नभएको भनेर निवेदन दिएको छ । ‘जानकारी सम्बन्धमा’ भनेर दिइएको देउवा पक्षको निवेदनमा लेखिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको नाममा काठमाडौमा विशेष महाधिवेशन भएको भनी विभिन्न संचार माध्यममा आएकोले त्यस्तो कार्यक्रम नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक कार्यक्रम नभएको नगरेको व्यहोरा समेत अवगत गराइन्छ ।’
गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा गत पुस २६ गतेदेखि माघ १ गतेसम्म विशेष महाधिवेशन चलेको थियो । विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति नै चयन गरेर अगाडि बढेको छ । तर, देउवा पक्षले उक्त महाधिवेशनलाई अवैधानिक भनेर आयोगमा पत्र बुझाएको छ ।
आधिकारिकता विवाद अध्ययन भइरहेका बेला आज देउवा पक्षका नेता–कार्यकर्ताहरु आयोगको कार्यालय कान्तिपथ पुगेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4