गगनलाई बधाई दिंदै सुजाताले भनिन्– पार्टी फुटेको होइन नयाँ सभापति आउनुभएको हो

३ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापालाई बधाई दिंदै पार्टी फुटेको नभई परिवर्तन आएको बताएकी छिन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भिडियो वक्तव्य जारी गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘अहिले युवाले, नेपाली समाजले, नेपाली जनताले परिवर्तन चाहेको छ, परिवर्तनलाई हाँसेर खुसी भएर अँगालो मार्नुपर्दछ, नेपाली कांग्रेसमा पनि परिवर्तन आएको छ, पार्टी फुटेको छैन, नयाँ सभापति आउनुभएको छ, म बधाई दिन चाहन्छु ।´
उनले बधाईका साथै थापालाई बीपीकाे विचार र गिरिजाको संगठन नबिर्सेर पार्टी हाँक्न सुझाव दिएकी छिन् ।
नेतृ कोइरालाले परिवर्तनलाई खुसी भएर स्वीकार्न र कानुनको व्याख्या धेरै नगर्न पनि नेताहरूलाई आग्रह गरेकी छिन् । उनले कसैलाई पनि नआत्तिन र नडराउन सुझाव समेत दिएकी छिन् ।
