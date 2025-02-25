राष्ट्रिय फुल कन्ट्याक्ट कराते आइतबारदेखि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३ माघ, काठमाडौं । नेपाल क्योकुसिन कराते डो संघ वज्रको आयोजनामा २४औं राष्ट्रिय पुरुष खुला तथा १८औं राष्ट्रिय महिला तौलसमूह फुल कन्ट्याक्ट कराते प्रतियोगिता तथा वज्र फाइट आइतबारदेखि हुने भएको छ ।
पुरुषमा खुला तौलसमूह तथा महिलामा ६० केजीमुनि र ६० केजीमाथि तौलसमूहमा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक संघका अध्यक्ष जगतप्रसाद गौचनले जनाएका छन् । हरेक स्पर्धामा शीर्ष चार स्थानमा रहने क्रमशः १० हजार, ५ हजार, २ हजार ५ सय र १ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् ।
वज्र फाइटमा ५ तौलसमूहमा भिडन्त हुनेछ । पुरुषमा ३ र महिलामा २ स्पर्धामा खेल हुनेछ । पाँचै स्पर्धामा नगद पुरस्कार रहेको छ ।
प्रतियोगितामा सातै प्रदेश, नेपाल आर्मी र एपीएफबाट करिब १ सय खेलाडी सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ ।
दुईदिने प्रतियोगिताका खेलहरू त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा खेलाइने छ ।
