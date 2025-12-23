+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

122/10 (20)
Thailand Women va Nepal Women vs

Thailand Women

125/2(16.5)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Thailand Women won by 8 wickets

Nepal Women

122/10(20)
vs

Thailand Women

125/2(16.5)
WC Series
Nepal Women
122/10 (20)
VS
Thailand Women won by 8 wickets
Won Thailand Women
125/2 (16.5)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

टिचिङ अस्पतालमामा २२औं कलेजो प्रत्यारोपण, छोराले दिए दान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १२:२५
फाइल तस्वीर

४ माघ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा २२औँ कलेजो प्रत्यारोपण सफल भएको छ । दुई साताअघि भक्तपुरका ५४ वर्षीय एक पुरुषमा उनकै २२ वर्षीय छोराबाट कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको थियो ।

प्रत्यारोपणपछि स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि ती बिरामी शनिबार डिस्चार्ज भएका छन् ।

अस्पतालका ग्यास्ट्रो तथा कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन प्रा.डा. रमेशसिंह भण्डारी नेतृत्वको टोलीले शल्यक्रिया गरेको हो ।

बाबुलाई छोराले कलेजो दान दिएका हुन् । कलेजो दिएका छोरालाई एक साताअघि नै डिस्चार्ज गरिएको छ ।

‘त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २२औँ कलेजो प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। दुई हप्तापछि बिरामीलाई डिस्चार्ज गर्न सफल भएका छौँ,’ भण्डारीले भने ।

उनका अनुसार टिचिङ हस्पिटलमा हाल विदेशी चिकित्सकको सहयोगबिनै कलेजो प्रत्यारोपण हुँदै आएको छ । सुरुका ९ प्रत्यारोपणमा विदेशी चिकित्सकको सहयोग लिइए पनि दशौँ प्रत्यारोपणदेखि अस्पतालकै टोलीले पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भएर प्रत्यारोपण गर्दै आएको हो ।

सन् २०२४ जनवरी १२ मा नेपालमै पहिलो पटक पूर्ण आत्मनिर्भर रूपमा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको थियो ।
त्यसयता टिचिङ हस्पिटलको टोलीले १३ वटा कलेजो प्रत्यारोपण पूर्ण रूपमा आफ्नै क्षमतामा सफलतापूर्वक गरिसकेको छ ।

‘बीच–बीचमा प्रत्यारोपण भइरहेकै थियो, तर हामीले धेरै प्रचार गरेनौँ । अब जानकारी नदिँदा सेवा नै बन्द भयो कि भन्ने भ्रम पर्न सक्ने भएकाले जानकारी गराएका हौँ,’ प्रा.डा. भण्डारीले भने ।

नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा सुरु भएको १० वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

हाल त्रिवि शिक्षण अस्पतालको टोली देशमै स्वतन्त्र रूपमा जीवित दाताबाट कलेजो प्रत्यारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको एक मात्र टोली भएको अस्पतालको दाबी छ । प्रा.डा. भण्डारीले दिगो कलेजो प्रत्यारोपण कार्यक्रमको लक्ष्यतर्फ टोली निरन्तर अगाडि बढिरहेको बताए ।

शिक्षण अस्पताल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित