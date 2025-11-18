रवि-बालेन सँगै देखिँदा उत्साहित जनकपुर (तस्वीरहरू)

५ माघ, जनकपुरधाम । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा सभा आयोजना गरेको छ । रास्वपाले यो सभालाई ‘परिवर्तन उद्घोष सभा’ नाम दिएको छ ।
सभामा सहभागी हुनका लागि तिरहुतिया गाछीमा आयोजित सभामा सहभागी हुन नजिकका विभिन्न जिल्लाहरूबाट बाक्लो संख्यामा समर्थकहरूको भिड थियो ।
यही सभाका लागि सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन शाह, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेताहरू मनिष झा, सोबिता गौतम लगायत पुगेका थिए ।
सोही सभामा मधेशका नेताहरू रहबर अन्सारी र अमरेशकुमार सिंह लगायत रास्वपामा प्रवेश गरे ।
काठमाडौंको मेयरबाट राजीनामा दिएर जनकपुरमा सम्बोधन गर्न पुगेका बोलेनले मैथिलि भाषामा सम्बोधन गरे । उनको सम्बोधनका क्रममा भिड उत्साहित देखियो ।
छोटो सम्बोधन गरेका बालेनले काठमाडौंको मेयरका रुपमा धेरै काम गर्न नसकिएको, अब प्रधानमन्त्री बनेर जनताको मुहार फेर्न चाहेको लगायतका भाषण गरे ।
सभापति लामिछानेले भने आफू बालेनसँगको सहकार्यबारे निकै उत्साहित भएको बताए ।
थप तस्वीरहरू :
