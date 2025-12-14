+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पोताला दरबारअघि मिस पबीको फोटोसुट (तस्वीर)

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ९ गते १३:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कलाकार तथा मोडल मिस पबी र बुद्धि तामाङ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हासा घुमघाममा छन्।
  • मिस पबिले 'डिस्कभरिङ सिजाङ' ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै तिब्बती संस्कृति अध्ययनका लागि फोटोहरू पोस्ट गरेकी छिन्।
  • चीनले तिब्बतलाई सिजाङ भन्छ, जसले भूराजनीतिक विवाद निम्त्याएको छ र काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म फेस्टिभलमा देखिएको छ।

काठमाडौं । यतिबेला कलाकार तथा मोडल मिस पबी र बुद्धि तामाङ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हासा घुमघाममा ब्यस्त छन् । केही समययता त्यहाँ उनीहरूको घुमघाम ब्यापक देखिन्छ ।

चीनले पछिल्लो समय तिब्बतलाई सिजाङ भन्छ । चीनको यो शब्दावलीलाई लिएर भूराजनीतिक विवाद भैरहेको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष उदाहरण काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म फेस्टिभलमा देखियो ।

यी कुरा बाहेक, मिस पबि र बुद्धि तामाङ तिब्बतको घुमघाममा रमाइरहेको देखिन्छ । चिनियाँहरूसँग उनले ल्हासाको पोताला दरबारअघि फोटो र भिडियो खिचाइरहेका छन् ।

मिस पबिले पनि ‘डिस्कभरिङ सिजाङ’, सिजाङ, सिजाङ पानोरमा ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै फोटोहरू पोस्ट गरेकी छन् । उनको स्टाटस र ह्यासट्यागको अर्थ हेर्दा, यी कलाकार तिब्बती संस्कृति अध्ययन अवलोकन गर्न त्यहाँ पुगेको देखिन्छ ।

जेहोस्, मिस पबिले त्यहाँबाट सेयर गरेका फोटोहरू आकर्षक देखिन्छन् । पछिल्लो समय मिस पबिले फाट्टफुट्ट केही फिल्ममा अतिथि भूमिका गरिरहेकी छिन् भने टिभी कार्यक्रम ‘कमेडी दरबार’ की पनि उनी कलाकार हुन् ।

केही साताअघि अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का पनि चीन भ्रमणमा पुगेकी थिइन् ।

मिस पबी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उम्मेदवारी फिर्तापछि बाबुरामले भने- देशले चाहेको व्यक्तिलाई सहयोग गर्छु

उम्मेदवारी फिर्तापछि बाबुरामले भने- देशले चाहेको व्यक्तिलाई सहयोग गर्छु
सबै नेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सभापति मधेशबाट उम्मेदवार : कांग्रेस

सबै नेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गर्न सभापति मधेशबाट उम्मेदवार : कांग्रेस
रौतहटमा मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु

रौतहटमा मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु
धनकुटामा एक जना स्वतन्त्रले लिए उम्मेदवारी फिर्ता

धनकुटामा एक जना स्वतन्त्रले लिए उम्मेदवारी फिर्ता
बाबुरामले भट्टराईले फिर्ता लिए उम्मेदवारी

बाबुरामले भट्टराईले फिर्ता लिए उम्मेदवारी
स्याङ्जा-१ का स्वतन्त्र उम्मेदवार दर्जीले लिए उम्मेदवारी फिर्ता

स्याङ्जा-१ का स्वतन्त्र उम्मेदवार दर्जीले लिए उम्मेदवारी फिर्ता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित