+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अर्पण थापाले ‘फ्रेन्च किस’ निर्देशन गर्ने, थिन्ले ल्हामोसँग जोडी बाँध्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ९ गते १६:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अर्पण थापाको निर्देशनमा फिल्म 'फ्रेन्च किस' बन्ने भएको छ, जसको छायांकन चितवनमा हुनेछ र सन् २०२६ भित्र प्रदर्शनमा आउनेछ।
  • फिल्ममा अर्पण थापासँगै थिन्ले ल्हामो, गौरी मल्ल र आयशा तामाङ कलाकारको रुपमा देखिनेछन्।
  • फिल्मको संगीत दीपक बज्राचार्यले दिनेछन् र वसन्तपञ्चमीको अवसरमा कमलादीस्थित गणेश मन्दिरमा शुभसाइत पूजा गरिएको थियो।

काठमाडौं । अर्पण थापाको निर्देशनमा फिल्म ‘फ्रेन्च किस’ बन्ने भएको छ । वसन्तपञ्चमीको अवसरमा शुक्रबार निर्माता कम्पनी एटीएफ प्रोडक्सन प्रालिले फिल्म निर्माण गरेको हो ।

यो फिल्म थापाको पाँचौ निर्देशकीय प्र्रोजेक्ट हुनेछ । यसअघि उनले मुखौटा, आधा लभ, सुनकेशरी र घर निर्माण गरेका छन् । नयाँ फिल्म ‘फ्रेन्च किस’ लाई कमलादीस्थित गणेश मन्दिरमा शुभसाइत पूजा गरियो ।

नेपाली फिल्मको अभिनय र निर्देशनमा भिन्न शैली आत्मसात गर्दै आएका थापाको यो फिल्मको छायांकन चितवनमा हुनेछ । फिल्मको शीर्ष भूमिकामा समेत उनी देखिनेछन् ।

फिल्ममा ‘नाका’ र ‘शाम्बाला’ फेम्ड अभिनेत्री थिन्ले ल्हामो पनि देखिनेछिन् । यो फिल्ममा यी दुईजना कलाकारले जोडी बाँध्ने जनाइएको छ । गौरी मल्ल र आयशा तामाङ पनि कलाकारको रुपमा देखिनेछन् ।

कार्यकारी निर्मातामा सौगात बस्नेत र सह-निर्मातामा सुभाष शाही छन् । सुदीप बरालले खिच्नेछन् । चर्चित पपगायक दीपक बज्राचार्यले संगीत दिनेछन् ।

फिल्मलाई सन् २०२६ भित्र प्रदर्शनमा ल्याउने जनाइएको छ । युवापुस्ताको प्रेमकथामा फिल्म बन्ने जनाइएको छ ।

शीर्षकले नै युवा पुस्ता र प्रेमकथामा आधारित हुनसक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अभिनय र निर्देशनमा आफ्नै बेग्लै छाप छाड्न सफल अर्पण थापाको यो नयाँ चलचित्रले केही फरक टेस्ट नेपाली दर्शकलाई दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अर्पण थापा थिन्ले ल्हामो फ्रेन्च किस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित