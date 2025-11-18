ट्रम्पको शान्ति परिषद साम्राज्यवादी दरबार जस्तै : ब्रालिजका राष्ट्रपति  

१९ माघ, काठमान्डौं । डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चमा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा भर्खरै स्थापित बोर्ड अफ पिस (शान्ति परिषद्) संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पाखा लगाउने र अन्ततः त्यसको स्थान लिने सुनियोजित प्रयास भएको भन्दै कडा निन्दा गरेका छन् ।
यस संस्थाको आधिकारिक लोगो संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतीक चिन्हसँग मिल्दोजुल्दो देखिएपछि विश्वभरका पर्यवेक्षकहरूले यसबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, यो नयाँ लोगोमा धातुको सुनौलो रङ प्रयोग गरिएको छ र यसमा विशेष गरी उत्तर अमेरिकालाई केन्द्रमा राखिएको विश्वको नक्सा देखाइएको छ।
राष्ट्रपति लुला र अन्य विश्व नेताहरूले यो नयाँ निकायले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कमजोर पार्दै कूटनीतिलाई केवल लेनदेनको माध्यम बनाउन खोजेको तर्क गरेका छन्।
‘द गार्डियन’ को रिपोर्ट अनुसार, सुरुमा गाजाको पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव अन्तर्गत यो बोर्डको अवधारणा ल्याइएको भए तापनि यसको अन्तिम विधानले यसलाई एक स्थायी संगठनमा परिणत गरेको छ । यसमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग सदस्यताका सम्बन्धमा एकलौटी निर्णय गर्ने अधिकार रहनेछ।
यस संस्थामा स्थायी सदस्यता पाउनको लागि एक अर्ब डलर बुझाउनुपर्ने प्रावधानका कारण कूटनीतिक तनाव अझ बढेको छ। राष्ट्रपति लुलाका सल्लाहकारहरूले यस मोडललाई सार्वभौम समानताको मञ्च नभई एक प्रकारको ‘साम्राज्यवादी दरबार’ को संज्ञा दिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा हुने बहुपक्षीय जटिलता र ‘भिटो’ पावरबाट बच्न अमेरिकाले यो नयाँ छोटो बाटो अपनाएको भन्दै अन्य धेरै राष्ट्रहरूले पनि यसप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।
ग्रीनल्याण्ड संकट र अन्य भू-राजनीतिक तनावहरू बढिरहेका बेला बोर्ड अफ पिसको उदयलाई विश्वव्यापी शासन व्यवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको वैश्विम भूमिकाका लागि एक ठूलो चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4