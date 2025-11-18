+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

133/4 (19.3)
Zimbabwe Women va Nepal Women vs

Zimbabwe Women

129/6(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal Women won by 6 wickets

Nepal Women

133/4(19.3)
vs

Zimbabwe Women

129/6(20)
WC Series
Won Nepal Women
133/4 (19.3)
VS
Nepal Women won by 6 wickets
Zimbabwe Women
129/6 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

ट्रम्पको शान्ति परिषद साम्राज्यवादी दरबार जस्तै : ब्रालिजका राष्ट्रपति  

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १० गते १६:३३

१९ माघ, काठमान्डौं । डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चमा ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा भर्खरै स्थापित बोर्ड अफ पिस (शान्ति परिषद्) संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पाखा लगाउने र अन्ततः त्यसको स्थान लिने सुनियोजित प्रयास भएको भन्दै कडा निन्दा गरेका छन् ।

यस संस्थाको आधिकारिक लोगो संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतीक चिन्हसँग मिल्दोजुल्दो देखिएपछि विश्वभरका पर्यवेक्षकहरूले यसबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, यो नयाँ लोगोमा धातुको सुनौलो रङ प्रयोग गरिएको छ र यसमा विशेष गरी उत्तर अमेरिकालाई केन्द्रमा राखिएको विश्वको नक्सा देखाइएको छ।

राष्ट्रपति लुला र अन्य विश्व नेताहरूले यो नयाँ निकायले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कमजोर पार्दै कूटनीतिलाई केवल लेनदेनको माध्यम बनाउन खोजेको तर्क गरेका छन्।

‘द गार्डियन’ को रिपोर्ट अनुसार, सुरुमा गाजाको पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव अन्तर्गत यो बोर्डको अवधारणा ल्याइएको भए तापनि यसको अन्तिम विधानले यसलाई एक स्थायी संगठनमा परिणत गरेको छ । यसमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग सदस्यताका सम्बन्धमा एकलौटी निर्णय गर्ने अधिकार रहनेछ।

यस संस्थामा स्थायी सदस्यता पाउनको लागि एक अर्ब डलर बुझाउनुपर्ने प्रावधानका कारण कूटनीतिक तनाव अझ बढेको छ। राष्ट्रपति लुलाका सल्लाहकारहरूले यस मोडललाई सार्वभौम समानताको मञ्च नभई एक प्रकारको ‘साम्राज्यवादी दरबार’ को संज्ञा दिएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा हुने बहुपक्षीय जटिलता र ‘भिटो’ पावरबाट बच्न अमेरिकाले यो नयाँ छोटो बाटो अपनाएको भन्दै अन्य धेरै राष्ट्रहरूले पनि यसप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्।

ग्रीनल्याण्ड संकट र अन्य भू-राजनीतिक तनावहरू बढिरहेका बेला बोर्ड अफ पिसको उदयलाई विश्वव्यापी शासन व्यवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको वैश्विम भूमिकाका लागि एक ठूलो चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।

ट्रम्प
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भेनेजुएला सुरुवात हो, ट्रम्पका ध्वंसहरू बाँकी छन्

भेनेजुएला सुरुवात हो, ट्रम्पका ध्वंसहरू बाँकी छन्
इरानमा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी मारिएको आशंका, कडा कारबाही गर्ने ट्रम्पको चेतावनी

इरानमा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी मारिएको आशंका, कडा कारबाही गर्ने ट्रम्पको चेतावनी
ट्रम्पले युक्रेनलाई दिए अमेरिकी शान्ति योजना स्वीकार गर्न अल्टिमेटम

ट्रम्पले युक्रेनलाई दिए अमेरिकी शान्ति योजना स्वीकार गर्न अल्टिमेटम
जापानले पनि ट्रम्पलाई नोबेल पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्ने, २५० बोट चेरी उपहार

जापानले पनि ट्रम्पलाई नोबेल पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्ने, २५० बोट चेरी उपहार
ट्रम्पको उपस्थितिमा थाइल्यान्ड–कम्बोडिया युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर

ट्रम्पको उपस्थितिमा थाइल्यान्ड–कम्बोडिया युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर
ट्रम्पको शान्ति प्रस्ताव ‘कार्यसँग विपरीत’ भन्दै इरानले गर्‍यो अस्वीकार

ट्रम्पको शान्ति प्रस्ताव ‘कार्यसँग विपरीत’ भन्दै इरानले गर्‍यो अस्वीकार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories
नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

नाइट क्लबमा हुडीको टोपी लगाएर जान किन मिल्दैन ?

6 Stories
जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

जाडोमा कसरी रहने स्वस्थ ? यी हुन् प्राकृतिक उपाय

8 Stories
जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित