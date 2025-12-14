+
मकवानपुरको चुरियामाईमा गुडिरहेको ट्यांकरमा आगलागी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १२ गते १७:४३
प्रतीकात्मक तस्वीर

१२ माघ, काठमाडौं । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१५ चुरियामाईस्थित पूर्वपश्चिम सडकखण्डमा गुडिरहेको ट्यांकरमा आगलागी भएको छ ।

बाराको अमलेखगञ्जबाट रुपन्देही जान आउँदै गरेको लु१ख ६६०९ नम्बरको डिजेल लोड भएको ट्यांकर सोमबार दिउँसो गुडिररहेको अवस्थामा अचानक इन्जिनमा आगलागी भएको थियो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका र अमलेखगञ्ज आयल निगमको गरी २ वटा दमकलको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको र बाटो एकतर्फी सञ्चालनमा रहेको छ ।

आगलागीबाट ट्यांकरको अगाडिको भागमा क्षति पुगेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका-३ का ट्यांकर चालक ५८ वर्षीय कृष्णबहादुर थापा सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

ट्यांकरमा आगलागी
