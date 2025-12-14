मकवानपुरको चुरियामाईमा गुडिरहेको ट्यांकरमा आगलागी

१२ माघ, काठमाडौं । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१५ चुरियामाईस्थित पूर्वपश्चिम सडकखण्डमा गुडिरहेको ट्यांकरमा आगलागी भएको छ ।
बाराको अमलेखगञ्जबाट रुपन्देही जान आउँदै गरेको लु१ख ६६०९ नम्बरको डिजेल लोड भएको ट्यांकर सोमबार दिउँसो गुडिररहेको अवस्थामा अचानक इन्जिनमा आगलागी भएको थियो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका र अमलेखगञ्ज आयल निगमको गरी २ वटा दमकलको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको र बाटो एकतर्फी सञ्चालनमा रहेको छ ।
आगलागीबाट ट्यांकरको अगाडिको भागमा क्षति पुगेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका-३ का ट्यांकर चालक ५८ वर्षीय कृष्णबहादुर थापा सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
