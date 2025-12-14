महामन्त्रीमार्फत ७७ जिल्लाका सभापतिलाई पत्र पठाउँदै गगनले खोजे देउवाको साथ

१२ माघ, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ मा हुने चुनाव केन्द्रित हुन ७७ वटै जिल्ला सभापति र क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई सम्बोधन गर्दै परिपत्र गरेको छ ।
विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका तथा नभएका, सहमत भएका या नभएकाहरुलाई पनि विधि विधानले पाएको विषय भन्दै जित हारको कुरा नगरी चुनावमा केन्द्रित हुन भनिएको छ ।
परिपत्र महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेले जारी गरेका हुन् ।
परिपत्रमा अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसलाई अघि बढाउन पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ रहने विश्वास परिपत्रमा गरिएको छ ।
‘यस परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसलाई अगाडि बढाउन पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालगायत पार्टीमा विभिन्न तह र निकायमा रहनु भएका साथीहरुबाट पार्टीको यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहजरुपमा लिई पूर्ण साथ रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ,’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।
विगतमा भएका कमजोरीलाई आत्मालोचना गर्दै समीक्ष गरिएको भन्दै उनले थपे, ‘आजसम्मका उपलब्धीलाई समयको पदचापअनुसार संस्थागत गर्ने संकल्प गरेको छ । अब कांग्रेस बदलिएको छ । बदलिनेछ ।’
हालै सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति चयन भएका हुन् । कांग्रेसमा अहिले पनि शेरबहादुर देउवा समूहले उक्त विशेष महाधिवेशनलाई स्वीकार गरिसकेको छैन ।
यस्तो छ परिपत्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4