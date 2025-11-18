हिमपातले अवरुद्ध भएको नाग्म-गमगढी सडक सञ्चालन

१३ माघ, जुम्ला । हिमपातका कारण अवरुद्ध भएको नाग्म-गमगढी सडक पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले डोजर प्रयोग गरेर हिउँ पन्छाएसँगै सडक सञ्चालनमा आएको हो ।
बाक्लो हिमपात भएर सडकमा हिउँ जमेपछि सवारीसाधन चल्न नसक्ने अवस्था भएको थियो । सडक अवरुद्ध भएलगत्तै सडक डिभिजनले हिउँ पन्छाउने उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरी बाटो खुलाउने काम गरेको थियो ।
माघ ११ गतेदेखि नै सडक आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो भने सडकमा जमेको बाँकी हिउँ समेत पूर्ण रूपमा हटाएपछि यातायातका साधनहरू पूर्ण रूपमा चल्न थालेका छन् ।
सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै बीच बाटोमा अलपत्र परेका यात्रु र मालवाहक सवारी साधनहरू आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेको सडक डिभिजन जुम्लाले जनाएको हो।
साथै सडक डिभिजन जुम्लाले सडक खुले पनि चिसो र हिउँका कारण सडक चिप्लो हुने भएकोले आवश्यक सावधानी अपनाउन अनुरोध समेत गरेको छ ।
जुम्लामा यही माघ १० गते राति हिमपात भएको थियो । त्यसयता सडक अवरुद्ध भएको थियो ।
-विक्रम तिरुवा
