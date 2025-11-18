+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जुम्लाबाट ४१ करोड बढीको स्याउ बिक्री, अघिल्लो वर्षभन्दा २९ करोड कम

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते १०:१२
जुम्ला तातोपानीको धौलापानीमा फलेको स्याउ । तस्वीर : नेत्र शाही । 

२ पुस, जुम्ला । जुम्लामा यस वर्ष ४१ करोड बढीको च्याउ निर्यात भएको छ । कृषि विकास कार्यालयका अनुसार मंसिर तेस्रो सातासम्म ४१ करोड २९ लाख ८९ हजार २७० रुपैयाँको स्याउ निर्यात भएको हो ।

कार्यालय प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार मंसिर २२ गते तयार पारिएको स्याउ निर्यातको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पाँच हजार ५९१ मेट्रिकटन स्याउ निर्यात भएको छ ।

यसपटक जुम्लाको स्थानीय स्याउ बगैँचाबाटै प्रतिकेजी ५० देखि ६५ रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । केही पालिकाका बगैँचामा ७० रुपैयाँमा पनि बिक्री भएको कार्यालयले जनाएको छ । इटालियन फुजी स्याउ १७५ रुपैयाँभन्दा माथिको मूल्यमा बिक्री भएको छ ।

कार्यालयका अनुसार यस वर्ष स्थानीय स्याउ जिल्लाभित्रको खपत परिणाम ४४१५ मेट्रिक टन अर्थात २५ प्रतिशत रहेको छ । नासो, कोशेलीमार्फत समेत १५ प्रतिशत जिल्ला बाहिर गएको छ ।

यसैगरी उत्पादन भएको स्याउमा १५ प्रतिशत अर्थात २६४८.८१ मेट्रिकटनको चाना, जुस, जाम, साइडर, ब्राण्डी, माड बनाइएको छ । यता उच्च घनत्वको स्याउ ५८६ मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ ।

असिनापानीले घट्यो उत्पादन

असिनापानीका साथै किरा लागेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा स्याउ उत्पादन घटेको छ । कार्यालयका अनुसार गत वर्ष स्याउ फुल्ने बेलामा आएको भीषण असिनाले यस वर्ष स्याउ घटेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २० हजार ५१२ मेट्रिक टन मेट्रिकटन उत्पादन भएकोमा यस वर्ष १८ हजार २४५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।

यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा ७० करोड १५ लाख ५९ हजार ४०० बराबरको स्याउ निर्यात भएकोमा यस मंसिरसम्म ४० करोडको मात्रै बिक्री भएको छ ।

केही स्याउ कोल्ड स्टोरका साथै घरमा पनि राखिएकोले निर्यात र रकम बढ्न सक्ने अनुमान छ ।

४४९७ हेक्टरमा स्याउ रोपियो

जुम्लामा स्याउ रोप्ने क्षेत्रफल भने बढ्दै गइरहेको छ । कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यस वर्ष चार हजार ४९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ बिरुवा रोपिएको छ ।

रोपिएको स्याउ मध्यमा दुई हजार १६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ उत्पादन भएको छ । जसमा उच्च घनत्वको स्याउ ५२ हेक्टरमा लगाइएको र यस वर्ष ४० हेक्टरमा उच्च घनत्वको स्याउ फलेको कृषि कार्यालयले जनाएको छ ।

जुम्लामा रेडडेलिसेस, रोयल डेलिसेस, गोल्डेन , रिचा रेड, जनाथन, स्पोरलगायत स्थानीय विभिन्न जातका स्याउ फल्छन् । उच्च घनत्वका गाला र फुजी स्याउको पनि उत्पादन हुने गरेको छ ।

जुम्ला स्याउ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जुम्लाका भेडापालक किसान आँसु झार्दै भन्छन् : सम्पत्ति सकिन लागिसक्यो, कसैले सहयोग गर्दैन

जुम्लाका भेडापालक किसान आँसु झार्दै भन्छन् : सम्पत्ति सकिन लागिसक्यो, कसैले सहयोग गर्दैन
जुम्लामा आठ सय ४९ मतदाता थपिए

जुम्लामा आठ सय ४९ मतदाता थपिए
जुम्लामा दुई मतदान केन्द्र थप गर्न निर्वाचन आयोगमा सिफारिस

जुम्लामा दुई मतदान केन्द्र थप गर्न निर्वाचन आयोगमा सिफारिस
जुम्लामा १० करोड बढीका भेडा तथा खसीबोकाको कारोबार

जुम्लामा १० करोड बढीका भेडा तथा खसीबोकाको कारोबार
जुम्लाको स्याउ तम्घासमा ल्याएर बिक्री

जुम्लाको स्याउ तम्घासमा ल्याएर बिक्री
तरुण दलको असन्तुष्ट पक्षले जुम्लाको नयाँ नेतृत्व अस्वीकार गर्ने

तरुण दलको असन्तुष्ट पक्षले जुम्लाको नयाँ नेतृत्व अस्वीकार गर्ने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित