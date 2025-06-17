+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जुम्लाको स्याउ तम्घासमा ल्याएर बिक्री

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ७ गते ११:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जुम्लाको सिंजा र तिला गाउँपालिकाबाट संकलन गरिएको अर्गानिक स्याउ गुल्मीको तम्घास बजारमा बिक्रीका लागि ल्याइएको छ।
  • व्यवसायी जगतबहादुर शाहीले यस वर्ष करिब ५० कुन्टल अर्गानिक स्याउ बिक्रीका लागि ल्याइएको जानकारी दिनुभयो।
  • जुम्लाको विषादीरहित स्याउ स्वास्थ्यका दृष्टिले सुरक्षित मानिएपछि स्थानीय ग्राहकले मन पराएर किनिरहेका छन्।

७ भदौ, गुल्मी । गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास बजारमा बिक्रीका लागि जुम्लाको अर्गानिक स्याउ ल्याइएको छ ।

जुम्लाको सिंजा र तिला गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानबाट संकलन गरिएको स्वादिलो र विषादीरहित स्याउले यहाँका उपभोक्ताको मन जित्न सफल भएको छ ।

व्यवसायी जगतबहादुर शाहीकाा अनुसार अघिल्लो वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि करिब ५० कुन्टल अर्गानिक स्याउ बिक्रीका लागि तम्घास बजारमा ल्याइएको बताए । साहीसहित चार जना व्यवसायीले मिलेर जुम्लाको अर्गानिक स्याउ यहाँ पुर्‍याएका हुन् ।

यसवर्ष प्रतिकिलो २०० देखि २५० रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ । व्यवसायीहरुले तम्घास बजारको  खानिगाउँस्थित भगवती मन्दिर नजिकै सटर भाडामा लिएर स्याउन बिक्री गर्न थालेका हुन् ।

व्यवसायी साहीले अघिल्लो वर्ष करिब ५० कुन्टल स्याउ बिक्री गरेको अनुभव सुनाउँदै यस वर्ष पनि सोही मात्रामा स्याउ बजारमा ल्याइएको जानकारी दिए ।

जुम्लाका किसानहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा अर्गानिक खेतीमा जोड दिएका छन् । हिमाली वातावरण, शुद्ध पानी, र रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग नगर्ने परम्परागत शैलीका कारण जुम्लाको स्याउ देशभर ख्याती प्राप्त हुन थालेको हो ।

त्यहाँका धेरै किसानहरूले सयौंको संख्यामा स्याउका बोट लगाएका छन् । व्यवसायीहरू ती किसानहरूसँग समन्वय गरेर उत्पादन संकलन गरी विभिन्न जिल्ला जस्तै गुल्मी, पाल्पा, बुटवल लगायतका बजारहरूमा वितरण गर्दै आएका छन् ।

स्याउ हिमाली भेगबाट ल्याउँदा लामो दुरी र कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण ढुवानी खर्च उच्च हुने गर्छ । जुम्लाबाट तम्घाससम्म स्याउ ल्याउन ट्रकको भाडा महँगो पर्छ ।

त्यसैले थोरै महँगो पर्छ । तर गुणस्तरको हिसाबले उपभोक्ताहरू सन्तुष्ट छन् ।

आजको समयमा स्वास्थ्यप्रति सचेत नागरिकहरू अर्गानिक उत्पादनप्रति झुकाव राख्छन् । जुम्लाको स्याउमा विषादी वा रासायनिक मल प्रयोग नगरेको हुँदा यो स्वास्थ्यका दृष्टिले सुरक्षित र लाभदायक मानिन्छ ।

यहीँ कारणले यहाँका स्थानीय ग्राहकहरू स्याउ मन पराएर लिने गरेका छन् । जुम्ला जस्तो दुर्गम जिल्लाबाट अर्गानिक उत्पादनलाई देशका विभिन्न भागसम्म पुर्‍याउन व्यवसायीहरू सक्रिय छन् ।

यसले जुम्लाका किसानको जीवनस्तर सुधार गर्नुका साथै नेपालको अर्गानिक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिन मद्दत पुर्‍याइरहेको छ । जुम्लाबाट स्याउ ल्याउन सवारी भाडा खर्च धेरै पर्छ, त्यसैले थोरै महँगो पर्ने गरेको साहीले बताए ।

स्वादिलो, प्राकृतिक र विषादीरहित भएकाले उपभोक्ताले स्याउ मन पराएर किनिरहेका छन् । स्याउ सकिएपछि स्थानीय मागअनुसार पुन: जुम्लाबाट ल्याउने तयारी व्यवसायीको रहेको छ ।

जुम्लाका किसानहरूले अर्गानिक स्याउ उत्पादनमा पछिल्लो समय ध्यान दिएका छन् । जुम्लाको अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने यो प्रयासले स्थानीय किसान तथा व्यवसायी दुवैलाई आर्थिक लाभ पुगेको छ ।

जुम्ला स्याउ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तरुण दलको असन्तुष्ट पक्षले जुम्लाको नयाँ नेतृत्व अस्वीकार गर्ने

तरुण दलको असन्तुष्ट पक्षले जुम्लाको नयाँ नेतृत्व अस्वीकार गर्ने
आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै जुम्लाको धिमीचौर

आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै जुम्लाको धिमीचौर
निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन नगरिएपछि जुम्ला तरुण दलमा विवाद

निर्वाचनमार्फत नेतृत्व चयन नगरिएपछि जुम्ला तरुण दलमा विवाद
जुम्लामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते   

जुम्लामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु, ४ जना घाइते   
काठमाडौंमा देखिएको जुम्ला (तस्वीरहरू)

काठमाडौंमा देखिएको जुम्ला (तस्वीरहरू)
जुम्लाका तस्वीर काठमाडौंमा प्रदर्शन

जुम्लाका तस्वीर काठमाडौंमा प्रदर्शन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

धर्म प्रचारका नाममा नेपालमा लाखौं लगानी गर्दै टर्की

धर्म प्रचारका नाममा नेपालमा लाखौं लगानी गर्दै टर्की
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित