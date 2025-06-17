जुम्लाको स्याउ तम्घासमा ल्याएर बिक्री

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जुम्लाको सिंजा र तिला गाउँपालिकाबाट संकलन गरिएको अर्गानिक स्याउ गुल्मीको तम्घास बजारमा बिक्रीका लागि ल्याइएको छ।
- व्यवसायी जगतबहादुर शाहीले यस वर्ष करिब ५० कुन्टल अर्गानिक स्याउ बिक्रीका लागि ल्याइएको जानकारी दिनुभयो।
- जुम्लाको विषादीरहित स्याउ स्वास्थ्यका दृष्टिले सुरक्षित मानिएपछि स्थानीय ग्राहकले मन पराएर किनिरहेका छन्।
७ भदौ, गुल्मी । गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास बजारमा बिक्रीका लागि जुम्लाको अर्गानिक स्याउ ल्याइएको छ ।
जुम्लाको सिंजा र तिला गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानबाट संकलन गरिएको स्वादिलो र विषादीरहित स्याउले यहाँका उपभोक्ताको मन जित्न सफल भएको छ ।
व्यवसायी जगतबहादुर शाहीकाा अनुसार अघिल्लो वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि करिब ५० कुन्टल अर्गानिक स्याउ बिक्रीका लागि तम्घास बजारमा ल्याइएको बताए । साहीसहित चार जना व्यवसायीले मिलेर जुम्लाको अर्गानिक स्याउ यहाँ पुर्याएका हुन् ।
यसवर्ष प्रतिकिलो २०० देखि २५० रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ । व्यवसायीहरुले तम्घास बजारको खानिगाउँस्थित भगवती मन्दिर नजिकै सटर भाडामा लिएर स्याउन बिक्री गर्न थालेका हुन् ।
व्यवसायी साहीले अघिल्लो वर्ष करिब ५० कुन्टल स्याउ बिक्री गरेको अनुभव सुनाउँदै यस वर्ष पनि सोही मात्रामा स्याउ बजारमा ल्याइएको जानकारी दिए ।
जुम्लाका किसानहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा अर्गानिक खेतीमा जोड दिएका छन् । हिमाली वातावरण, शुद्ध पानी, र रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग नगर्ने परम्परागत शैलीका कारण जुम्लाको स्याउ देशभर ख्याती प्राप्त हुन थालेको हो ।
त्यहाँका धेरै किसानहरूले सयौंको संख्यामा स्याउका बोट लगाएका छन् । व्यवसायीहरू ती किसानहरूसँग समन्वय गरेर उत्पादन संकलन गरी विभिन्न जिल्ला जस्तै गुल्मी, पाल्पा, बुटवल लगायतका बजारहरूमा वितरण गर्दै आएका छन् ।
स्याउ हिमाली भेगबाट ल्याउँदा लामो दुरी र कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण ढुवानी खर्च उच्च हुने गर्छ । जुम्लाबाट तम्घाससम्म स्याउ ल्याउन ट्रकको भाडा महँगो पर्छ ।
त्यसैले थोरै महँगो पर्छ । तर गुणस्तरको हिसाबले उपभोक्ताहरू सन्तुष्ट छन् ।
आजको समयमा स्वास्थ्यप्रति सचेत नागरिकहरू अर्गानिक उत्पादनप्रति झुकाव राख्छन् । जुम्लाको स्याउमा विषादी वा रासायनिक मल प्रयोग नगरेको हुँदा यो स्वास्थ्यका दृष्टिले सुरक्षित र लाभदायक मानिन्छ ।
यहीँ कारणले यहाँका स्थानीय ग्राहकहरू स्याउ मन पराएर लिने गरेका छन् । जुम्ला जस्तो दुर्गम जिल्लाबाट अर्गानिक उत्पादनलाई देशका विभिन्न भागसम्म पुर्याउन व्यवसायीहरू सक्रिय छन् ।
यसले जुम्लाका किसानको जीवनस्तर सुधार गर्नुका साथै नेपालको अर्गानिक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिन मद्दत पुर्याइरहेको छ । जुम्लाबाट स्याउ ल्याउन सवारी भाडा खर्च धेरै पर्छ, त्यसैले थोरै महँगो पर्ने गरेको साहीले बताए ।
स्वादिलो, प्राकृतिक र विषादीरहित भएकाले उपभोक्ताले स्याउ मन पराएर किनिरहेका छन् । स्याउ सकिएपछि स्थानीय मागअनुसार पुन: जुम्लाबाट ल्याउने तयारी व्यवसायीको रहेको छ ।
जुम्लाका किसानहरूले अर्गानिक स्याउ उत्पादनमा पछिल्लो समय ध्यान दिएका छन् । जुम्लाको अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने यो प्रयासले स्थानीय किसान तथा व्यवसायी दुवैलाई आर्थिक लाभ पुगेको छ ।
