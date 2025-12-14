+
फेसन :

‘पेरिस फेसन सप्ताह’ सुरु : रिहाना, टेयाना टेलरसहितका स्टारले देखाए जादु (तस्वीर)

रमाइलो त अझै बाँकी छ ! अबका केही दिनमा च्यानेल, अर्मानी र भ्यालेन्टिनो जस्ता ठूला ब्राण्डले आफ्ना नयाँ कलेक्सन र चर्चित पाहुनाका साथ पेरिसको रौनकता अझै बढाउनेछन् ।

२०८२ माघ १३ गते १६:२१

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पेरिसमा सन् २०२६ को वसन्त ऋतुको कुटुर फेसन सिजन सुरु भएको छ, जसमा सियपारेली र डियरले नयाँ कलेक्सन देखाएका छन्।
  • डियरको शोमा क्रिएटिभ निर्देशक जोनाथन एन्डरसनले पहिलो पटक कुटुर रनवेमा आफ्नो डिजाइन प्रस्तुत गरेका छन्।
  • सियपारेली र डियरका शोमा रिहाना, जेनिफर लरेन्स र ग्रेटा ली जस्ता सेलिब्रेटीहरूले नयाँ कलेक्सनका लुगा लगाएका थिए।

फेसनको एउटा निकै रमाइलो हप्ता सुरु भएको छ । पेरिसमा ‘कुटुर’ को सिजन आइसकेको छ !

आजदेखि सन् २०२६ को वसन्त ऋतुको लागि नयाँ कलेक्सन देखाउन थालिएको छ । यसको सुरुवात फेसनका ठूला नाम ‘सियपारेली’ र ‘डियर’ बाट भयो । विशेष गरी डियरको शो निकै चर्चामा रह्यो, किनभने क्रिएटिभ निर्देशक जोनाथन एन्डरसनले यसपटक पहिलो पटक कुटुर रनवेमा आफ्नो जादु देखाएका छन् ।

भित्र रनवेमा जति चमकधमक थियो, बाहिरको माहोल पनि कम थिएन । शो हेर्न आएका पाहुना, चाहे ती ठूला सेलिब्रेटी हुन् वा फेसन उद्योगका हस्ती, सबै यस्ता डिजाइनमा सजिएका थिए जुन अझै बजारमा सर्वसाधारणका लागि उपलब्ध छैनन् । उनीहरूको पहिरन हेर्दा लाग्थ्यो, बाहिरको सडक नै एउटा ठूलो रनवे बनेको छ ।

सियपारेलीको शोमा यसपालि पनि पाहुनाको लुगाले सबैको ध्यान खिच्यो । विशेष गरी टेयाना टेलरले यसअघि गोल्डेन ग्लोब्समा लगाएको ‘पिकाबु’ पहिरनको चर्चा सेलाउन नपाउँदै फेरि अर्को धमाकेदार लुकमा देखा परिन् । उनले जालीदार लेसको ड्रेस लगाएकी थिइन्, जसमा अघिल्लो वर्ष लुभ्र संग्रहालयबाट चोरी भएका गहनाजस्तै देखिने कलात्मक गहना सजाइएका थिए ।

त्यस्तै, डेमी मुर ‘लिओपार्ड प्रिन्ट’ का म्याचिङ लुगामा निकै आकर्षक देखिएकी थिइन् भने जोडी टर्नर-स्मिथ ले सियपारेलीकै नयाँ २०२६ वसन्त कलेक्सनबाट एउटा कालो रंगको स्लिम फिटिङ ड्रेस लगाएकी थिइन्, जसमा सुनौलो बोर्डर भएका ‘कट-आउट’ डिजाइनहरू थिए ।

त्यसपछि पालो आयो ‘डियर’ को शो को, जहाँ जोनाथन एन्डरसनले आफू निर्देशक भएदेखि अहिलेसम्मका कलेक्सनलाई पुनः एकपटक नयाँ ढंगले प्रस्तुत गरे । त्यहाँ आएका सेलिब्रेटीले पनि उनकै पुराना र नयाँ डिजाइन मिलाएर लगाएका थिए ।

जस्तै, ग्रेटा लीले गत हप्ता मात्रै सार्वजनिक गरिएको ‘फल २०२६’ मेन्स कलेक्सनबाट एउटा निकै चर्चामा रहेको टप र सेतो जिन्स लगाएकी थिइन् । त्यस्तै, जेनिफर लरेन्स र आन्या टेलर–जोय पनि त्यही कलेक्सनका कोटमा सजिएका थिए, जसमा भुवादार कफहरूले रोयल लुक्स दिएको थियो । आन्याले त झन् प्रिन्टेड सिल्क केप भएको लुगा लगाएर सबैको ध्यान तानिन् ।

यो त सुरुवात मात्रै हो, रमाइलो त अझै बाँकी छ ! अबका केही दिनमा च्यानेल, अर्मानी र भ्यालेन्टिनो जस्ता ठूला ब्राण्डले आफ्ना नयाँ कलेक्सन र चर्चित पाहुनाका साथ पेरिसको रौनकता अझै बढाउनेछन् ।

पेरिसको यो शानदार कुटुर फेसन विकमा रिहाना, जेनिफर लरेन्स र ग्रेटा ली जस्ता ठूला स्टार कस्तो अवतारमा देखिए त ? आउनुहोस्, पेरिसमा जम्मा भएका यी सबै सेलिब्रेटीको एउटा झलक हेरौँ :

पेरिस फेसन
