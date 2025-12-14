प्रलोपाबाट उम्मेदवार बनेपछि नेकपाबाट निष्काशित भइन् केसी

१४ माघ,बुटवल । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)बाट उम्मेदवार बनेपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय सदस्य कृष्णा केसीलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको छ।
केसी पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट बाँके-१ मा २०७४ र २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएकी थिइन् ।
यसपटक बाँके- १ मा पार्टीबाट टिकट नपाएपछि केसी प्रलोपाबाट उम्मेदवार बनेकी छन् ।
आज नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधव नेपालले पार्टीको निर्णयविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै केसीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेका हुन् ।
