+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निजी क्षेत्रले खोज्यो चुनावी ‘ब्लुप्रिन्ट’ 

यसपालि निर्वाचनमा विगतजस्तो केवल राजनीतिक अधिकार र व्यवस्था परिवर्तनका नाराले मात्र नपुग्ने संकेत देखिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १८ गते १९:१६

१८ माघ, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको रापताप र आगामी २१ फागुनमा तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरू नयाँ घोषणापत्र निर्माण दबाबमा छन् ।

यसपालि निर्वाचनमा विगतजस्तो केवल राजनीतिक अधिकार र व्यवस्था परिवर्तनका नाराले मात्र नपुग्ने संकेत देखिएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा उठेका आवाज विश्लेषण गर्दा अबको निर्वाचनमा आर्थिक मुद्दा नै निर्णायक हुने देखिन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र हाल शिथिल अवस्थामा छ । एकातिर व्यापार घाटा चुलिँदो छ भने अर्कातिर युवा जनशक्ति पलायन हुने क्रम रोकिने छाँट छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थशास्त्रीहरूले दलहरूलाई धरातलमा उभिएर ‘यथार्थपरक’ घोषणापत्र ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले नेपाली अर्थतन्त्र केन्द्रमा राखेर विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने घोषणापत्र आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबै दलले आँट गर्नुपर्ने र प्रविधि क्षेत्रको क्रान्तिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए ।

थापाको विश्लेषणमा जीडीपीमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशतबाट ६२ प्रतिशतमा झर्नुले देशको लगानीको वातावरण खस्कँदै गएको देखाउँछ । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र मार्फत निजी क्षेत्र किन डराइरहेको छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने र लगानीमैत्री ऐन नियम बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अर्का अर्थशास्त्री प्रा. डा. सञ्जय आचार्यले भने दलहरूले ३० खर्बको बजेटले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने जस्ता काल्पनिक कुरा छाडेर वैज्ञानिक आधार खोज्नुपर्ने तर्क गरे । उनले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमै आमूल परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याए ।

राजनीतक दलको स्वीकारोक्ति : अबको मुद्दा आर्थिक विकास नै

राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसपालि जनताको अपेक्षा फेरिएको स्वीकारेका छन् । नेकपा एमाले सचिव राजन भट्टराईले १० वर्षअघि जनताले पूर्वाधार खोज्ने गरेकोमा अहिले सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण पहिलो प्राथमिकता बनेको बताए ।

उनले राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म लगानीकर्ताले विश्वास नगर्ने यथार्थ स्वीकार्दै कानुनी जटिलता अन्त्य नै अबको मुख्य बाटो भएको उल्लेख गरे ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अब निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने धारणा राखे । उनले कानुनको दायरामा बसेर नाफा कमाउनेलाई ‘दलाल’ को ट्याग लगाउने भाष्यले अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्‍याएको भन्दै कांग्रेसले १० बुँदे सटिक घोषणापत्र मार्फत आर्थिक समृद्धिको नयाँ खाका प्रस्तुत गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रीय सदस्य शिशिर खनालले १० वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यसहित ‘वाचापत्र’ ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । उनले पर्यटनमा कनेक्टिभिटी र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले भने ‘युद्ध अर्थतन्त्र’ बाट मुक्त भई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिए । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

भोटका लागि आश्वासन होइन, प्रोत्साहन चाहियो : निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले भने दलहरूले केवल भोटका लागि मात्र आश्वासन दिने गरेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दलहरूबीच आर्थिक मुद्दामा प्रतिस्पर्धा हुनुको सट्टा एकअर्कालाई गाली गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यले सुरक्षा र प्रोत्साहन नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ८० प्रतिशत साधारण खर्च र २० प्रतिशत विकास खर्च हुने हालको अवस्थाले मुलुक उँभो नलाग्ने भन्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने ठोस योजना माग गरे ।

त्यस्तै होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) अध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटन बोर्डलाई प्राधिकरण बनाएर पर्यटकको बसाइ र खर्च बढाउने नीति ल्याउन आग्रह गरे ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार क्षेत्रलाई स्टन्टको विषय नबनाइ मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह गरे ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत व्यापार अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिएमात्र उत्पादित ऊर्जा खपत र निर्यात सम्भव हुने बताए ।

यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालका सचिव तथा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद उपाध्यायले देशमा देखिएको निराशा चिर्ने र व्यापारलाई प्राथमिकता दिनेगरी दलहरूले घोषणापत्र ल्याउनुपर्ने बताए ।

आर्थिक एजेन्डा दलका घोषणापत्र निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

वीरेन्द्र सभागृह ६ महिनाका लागि कोशी प्रदेशको जिम्मामा

वीरेन्द्र सभागृह ६ महिनाका लागि कोशी प्रदेशको जिम्मामा
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाइ अमेरिकी दूतावासमा बुझाउने पक्राउ

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाइ अमेरिकी दूतावासमा बुझाउने पक्राउ
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरी दिन छुट्टै इमेलको व्यवस्था

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरी दिन छुट्टै इमेलको व्यवस्था
एनआईसी एसिया बैंकले ल्यायो ‘गोल्ड लोन’ योजना, सुन धितो राखेर ५० लाखसम्म कर्जा पाइने

एनआईसी एसिया बैंकले ल्यायो ‘गोल्ड लोन’ योजना, सुन धितो राखेर ५० लाखसम्म कर्जा पाइने
स्वास्थ्य बीमा सेवा खुम्चियो, ओपीडी २५ हजारसम्मको मात्रै

स्वास्थ्य बीमा सेवा खुम्चियो, ओपीडी २५ हजारसम्मको मात्रै
सातौं डिएभी अन्तरकलेज फुटसल उपाधि समृद्धि स्कुललाई, ३ लाख नगद पुरस्कार

सातौं डिएभी अन्तरकलेज फुटसल उपाधि समृद्धि स्कुललाई, ३ लाख नगद पुरस्कार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित