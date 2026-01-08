अमर स्मृती पुरस्कार तीन जनालाई

१८ माघ, पाँचथर । साहित्यकार तथा राजनीतिकर्मी अमर नेम्बाङ लिम्बु स्मृती पुरस्कार–२०८२ बाट तीन साहित्यकार पुरस्कृत हुने भएका छन् । अमर नेम्बाङ स्मृती प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मुनिन्द्र नेम्बाङका अनुसार कवि देवेन्द्र सक्तेन, निबन्धकार तथा पत्रकार दिपक सापकोटा र साहित्यकार मलिसा याक्थुङबालाई प्रदान गर्न लागिएको हो ।
नेम्बाङको स्मृती दिवसको अवसरमा माघ–२६ गते पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा यो पुरस्कार तथा सम्मान हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिइएको छ । जनहि ५० हजार रुपैँया सहित पुरस्कृत गर्न लागिएको हो । हरेक बर्ष यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ । यो पल्ट सातौँ पुरस्कार प्रदान गर्न लागिएको हो ।
पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएकै बेलामा हृदयघात भएर नेम्बाङको निधन भएको थियो । पुरस्कार वितरणकै दिन विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र विपद्मा परेकालाई राहत दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4