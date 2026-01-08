+
अमर स्मृती पुरस्कार तीन जनालाई

साहित्यकार तथा राजनीतिकर्मी अमर नेम्बाङ लिम्बु स्मृती पुरस्कार–२०८२ बाट तीन साहित्यकार पुरस्कृत हुने भएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १८ गते १९:२८

१८ माघ, पाँचथर । साहित्यकार तथा राजनीतिकर्मी अमर नेम्बाङ लिम्बु स्मृती पुरस्कार–२०८२ बाट तीन साहित्यकार पुरस्कृत हुने भएका छन् । अमर नेम्बाङ स्मृती प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मुनिन्द्र नेम्बाङका अनुसार कवि देवेन्द्र सक्तेन, निबन्धकार तथा पत्रकार दिपक सापकोटा र साहित्यकार मलिसा याक्थुङबालाई प्रदान गर्न लागिएको हो ।

नेम्बाङको स्मृती दिवसको अवसरमा माघ–२६ गते पाँचथर सदरमुकाम फिदिममा यो पुरस्कार तथा सम्मान हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिइएको छ । जनहि ५० हजार रुपैँया सहित पुरस्कृत गर्न लागिएको हो । हरेक बर्ष यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ । यो पल्ट सातौँ पुरस्कार प्रदान गर्न लागिएको हो ।

पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएकै बेलामा हृदयघात भएर नेम्बाङको निधन भएको थियो । पुरस्कार वितरणकै दिन विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र विपद्मा परेकालाई राहत दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

अमर स्मृती पुरस्कार
