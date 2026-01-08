+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रधानमन्त्रीसँग श्रीलंकाकी नवनियुक्त राजदूत रुवान्थीको भेट

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग शिष्टाचार भेट गरेकी हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २१ गते १७:२२

२१ माघ, काठमाडौं ।  नेपालका लागि श्रीलंकाकी नवनियुक्त राजदूत रुवान्थी डेल्पिटियाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग शिष्टाचार भेट गरेकी छन् ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग शिष्टाचार भेट गरेकी हुन् ।

भेटका क्रममा दुवै पक्षबीच नेपाल र श्रीलंका बीचको आपसी द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा हितका विविध विषयहरूमा विचार आदानप्रदान भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नवनियुक्त राजदूतलाई बधाइ दिनुका साथै उनको कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गरिन् ।

राजदूत डेल्पिटियाले हालै मात्र नेपालमा आफ्नो पदभार सम्हालेकी हुन् ।

उनले यसअघि श्रीलंकाको विदेश मन्त्रालयमा पूर्वी एशिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा सहकार्य विभागको महानिर्देशक तथा बंगलादेशमा उप–उच्चायुक्तको रूपमा कार्य गरेकी थिइन् ।

यो भेटले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

 

सुशीला कार्की
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जसरी पनि स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्छौं : प्रधानमन्त्री

जसरी पनि स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्छौं : प्रधानमन्त्री
निर्वाचनमा करिब ३१ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ : प्रधानमन्त्री कार्की

निर्वाचनमा करिब ३१ अर्ब खर्च हुने अनुमान छ : प्रधानमन्त्री कार्की
समस्या भए हिमाली जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन : प्रधानमन्त्री कार्की

समस्या भए हिमाली जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन : प्रधानमन्त्री कार्की
अनुशासित भएर राष्ट्रको सेवामा लाग्न युवालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह   

अनुशासित भएर राष्ट्रको सेवामा लाग्न युवालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह   
चुनावमा होमिएका मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्ति- जेनजीको प्रेसरमा आए, गए

चुनावमा होमिएका मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीको प्रष्टोक्ति- जेनजीको प्रेसरमा आए, गए
संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको पहिलो सम्बोधन- अब यो अवसर पाउन कठिन होला, आशा पनि छैन

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको पहिलो सम्बोधन- अब यो अवसर पाउन कठिन होला, आशा पनि छैन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित