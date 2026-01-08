+
ललितपुरमा ८३ वर्षीय वृद्ध हत्यामा पक्राउ परेका ३ भारतीय कारागार चलान

गत शुक्रबार न्यायाधीश टेकराज जोशीको इजलासले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २५ गते १३:५५

२५ माघ, काठमाडौं । ललितपुरमा भएको ८३ वर्षी वृद्ध गर्जमान थापाको हत्या घटनामा पक्राउ परेका तीनै जना भारतीय नागरिक कारागार चलान भएका छन् ।

कारागार चलान हुनेहरूमा भारत बिहार रक्सौल पूर्वी चम्पारन मोतिहारी हर्दियाकोठी–९ का २३ वर्षीय सदाम भनिने मोहमद सद्दाम मन्सुरी, हर्दियाकोठी–५ का छोटु भनिने युसुफ हवारी र सोही ठाउँका २२ वर्षीय मोहमद नोमान छन् ।

उनीहरूविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको कसुरमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । गत शुक्रबार न्यायाधीश टेकराज जोशीको इजलासले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशपछि उनीहरूलाई ललितपुरकै नख्खु कारागार चलान गरिएको छ ।

उनीहरूले ८३ वर्षीय गर्जमानको हत्या गरेको आरोप छ । ललितपुर महानरपालिका–१७ प्रसिद्ध टोल बस्ने गर्जमान २६ पुस दिउँसो २ बजेतिर हराएका थिए । गर्जमान हराएपछि उनका आफन्तले दिउँसोभरि टोल वरपर खोजबिन गरे । तर फेला परेनन् ।

गर्जमान फेला नपरेपछि साँझ ७ बजेतिर प्रहरी वृत्त सातदोबाटोमा आफन्तले उजुरी दिए । गहुँगोरो वर्णका अन्दाजी ४ फिट अग्ला गर्जमान बेपत्ता हुने बेलामा नर्थफेस लेखेको कालो रङको ज्याकेट र कालै रङको जिन्सको पाइन्ट, कालो रङको जुत्ता र क्रिम रङको टोपी लगाएका थिए ।

२ दिनपछि गर्जमान बस्ने ठाउँ नजिकैको एक इनारभित्र सेतो बोराको पोको देखिएको थियो । ठूलो, शंकास्पद पोको फेला परेपछि प्रहरीले इनारबाट उक्त बोराको पोको बाहिर निकालेर हेर्दा २६ पुसमा हराएका वृद्ध गर्जमानको शव रहेको पुष्टि भएको थियो ।

बोरामा प्याक गरेर इनारमा शव फालेको भेटिएपछि प्रारम्भिक अनुसन्धानमै ती वृद्धको हत्या भएको देखिएको छ । हत्याको निष्कर्ष निकाल्दै प्रहरीले अहिले मुद्दा चलाइएका तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

ती वृद्ध अहिले पक्राउ परेका व्यक्तिहरू काम गर्ने प्लाइड कारखाना नजिकै बस्थे । कारखानामा जाने–आउने भएकाले उनीहरूबीच चिनजान थियो । सधैंजसो २६ पुसमा पनि ती वृद्ध कारखानमा पुगेका थिए । त्यही मौकामा उनीहरूले हत्या गरेको प्रहरीले बताएको थियो ।

हत्यापछि शवको हातखुट्टा बाँधेर बोरामा प्याक गरी इनारमा फालिएको थियो । हत्याको मुख्य कारण औंठी लुटपाट रहेको देखिएको थियो । पछि औंठीसहित प्रहरीले बरामद गरेको थियो ।

२६ पुस दिउँसो करिब ५ बजेतिर वृद्धको हत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ । चक्कुले घाँटी रेटेर हत्या गरिएको थियो । प्रहरीले घटनास्थलबाट चक्कुसमेत बरामद गरेको छ ।

हत्यापछि कारखानाबाट करिब २०० मिटर पर रहेको इनारमा शव फालिएको थियो ।

कारागार चलान ललितपुर वृद्ध हत्या
प्रतिक्रिया

