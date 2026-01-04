४ महिने छोरा हत्या आरोपमा समातिएका असई कारागार चलान

२३ पुस, काठमाडौं । चार महिने छोराको हत्या आरोपमा समातिएका नेपाल प्रहरीका असई पुष्कर कार्की कारागार चलान भएका छन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलानका आदेश दिएपछि उनी सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार जग्गनाथदेवल चलान भएका हुन् ।
सिनामंगलस्थित आफ्नो कोठामा चार महिने छोराको हत्या गरेर भागेको अवस्थामा नागढुंगाबाट असई कार्कीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
कार्कीले सिनामंगलस्थित आफ्नो डेरा कोठामा घाँटी थिचेर र धारिलो हतियार प्रहार गरेर हत्या गरेका थिए ।
ब्रेन ट्युमरको उपचार गराइरहेका छोराको उपचारका क्रममा श्रीमती पुष्करको विवाद भएको थियो । त्यसपछि उनले छोराको हत्या गरेको प्रहरीले बताएको थियो ।
पुष्करकी श्रीमती पनि प्रहरी जवान हुन् ।
