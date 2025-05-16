+
बालिकालाई यौन गतिविधिमा लगाएको आरोपमा २ जना पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते १३:०६
प्रतीकात्मक तस्वीर

२२ पुस, काठमाडौं । बालिकाहरूलाई ललाइफकाइ यौनजन्य गतिविधिमा लगाएको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रेको पनौती नगरपालिका–१ घर भएका २६ वर्षीय राजन तामाङ र दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय लक्ष्मण तामाङ छन् । उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले ठमेलस्थित सञ्चयकोष अगाडिबाट पक्राउ गरेको हो ।

उनीहरूले १२ पुसको राति बा २ ख २३२७ नम्बरको ट्याक्सीमा दुई जना बालिकालाई लिएर जान लागेको अवस्थामा प्रहरीले ती बालिकाको उद्धार गरेको थियो ।

बालिकाहरूमाथि सोधपुछ गर्दा उनीहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई फोटो समेत देखाएर रकमको मोलमोलाई समेत गरेर यौन क्रियाकलापमा लगाउने गरेको पाइएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ परेका मध्ये लक्ष्मणविरुद्ध ३० असोज २०७३ मा दोलखामा कर्तव्य ज्यान कसुरको मुद्दा दर्ता भएको समेत पाइएको प्रहरीले बताएको छ ।

अपराध नेपाल प्रहरी यौन गतिविधि
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
