+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रेमीबाटै भएको थियो अविना वैधको हत्या

रामबालक चौधरीले प्रेमिका अविनाको घाँटी थिचेर ढुंगाले प्रहार गरी हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको सिरहाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रमेशबहादुर पालले बताए ।

0Comments
Shares
शैलेन्द्र महतो शैलेन्द्र महतो
२०८२ पुष २२ गते १८:२५

२२ पुस, जनकपुरधाम । सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका-१ बाल्टियाकी १७ वर्षीया किशोरी अविना वैधको हत्या आफ्नै प्रेमीबाट भएको खुलेको छ ।

घटना भएको एक महिनापछि मंगलबार अविनाको हत्यामा संलग्न धनुषा क्षिरेश्वर नगरपालिका-३ बस्ने ४५ वर्षीय रामबालक चौधरीलाई सिरहा प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

सिरहा प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पक्राउ परेका चौधरीसँग पहिलादेखि नै अविनाको प्रेमसम्बन्ध रहेको खुलेको छ ।

चौधरी विवाहित हुन् । प्रहरीका अनुसार चौधरीका एक सन्तानसमेत छन् । तर पछिल्लो समय श्रीमतीसँग खटपटको कारण उनी अलग्गै बस्दै आएका थिए ।

गत मंसिर २२ गते पौने ३ बजेतिर कर्जन्हा नगरपालिका-२ स्कुल टोलस्थित कमला सिंचाइ नहर नजिक झाडीमा बल्टिया बस्ने सूर्यदेव वैधकी छोरी १७ वर्षीया अविनाको हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी, मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहा र इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चयाको संयुक्त टोलीले गरेको अनुसन्धानबाट चौधरीले नै हत्या गरेको खुलेको सिरहाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी रमेशबहादुर पालले बताए ।

मंसिर २१ गते राति ७ बजे धनुषाको पोर्ताहास्थित होटलमा चौधरीले मादक पदार्थ सेवन गरी पटकपटक अविनालाई फोन सम्पर्क गरेका थिए । त्यस क्रममा साढे ८ बजे अविना र रामबालकबीच फोनमा कुरा भयो । त्यसपछि रामबालकले अविनालाई भेटका लागि बोलाएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले बताएको छ ।

राति सवा ९ बजे बजे अविना रामबालक चौधरीको डेरामा पुगेकी थिइन् । त्यसपछि रामबालकले अविनालाई कमला नदीको किनार हुँदै घर छाड्न जाने क्रममा घटनास्थल नजिक पुगेर सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अविनाले रामबालकलाई पहिलेदेखि नै विवाहको प्रस्ताव राख्ने गरेकी थिइन् । तर अविनाले अन्य पुरुष मानिससँग फोनमा अडियो-भिडियो कल गर्ने गरेको र त्यो कुरा रामबालकलाई मन परेको थिएन । यो विषयमा पहिले पनि दुवै जनाबीच विवाद पर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

अन्य पुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने गरेको आशंकामा आवेशमा आएर रामबालकले अविनाको घाँटी थिचेर ढुंगाले दाहिने गालामा प्रहार गरेका थिए । त्यसपछि अविना बेहोस भएपछि बोकेर नजिकैको झाडीमा लगेर ढुंगाले अनुहार किचेर घटनास्थलबाट भागेको खुलेको डीएसपी पालले बताए ।

रामबालकलाई पक्राउ गरी सिरहा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ ।

अपराध अविना वैध हत्या नेपाल प्रहरी हत्या
लेखक
शैलेन्द्र महतो

महतो अनलाइनखबरका जनकपुर संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बालिकालाई यौन गतिविधिमा लगाएको आरोपमा २ जना पक्राउ

बालिकालाई यौन गतिविधिमा लगाएको आरोपमा २ जना पक्राउ
ठमेलको टर्टल क्लबमा युवकमाथि आक्रमण, ७ मुद्दाका अभियुक्त समातिए

ठमेलको टर्टल क्लबमा युवकमाथि आक्रमण, ७ मुद्दाका अभियुक्त समातिए
जेनजी आन्दोलनमा लुटेको प्रहरीको पेस्तोल पटके अपराधीको हातमा

जेनजी आन्दोलनमा लुटेको प्रहरीको पेस्तोल पटके अपराधीको हातमा
नख्खु कारागारबाट भागेर ठमेलमा साथीको हत्या गर्ने युवक ६ मुद्दाका अभियुक्त

नख्खु कारागारबाट भागेर ठमेलमा साथीको हत्या गर्ने युवक ६ मुद्दाका अभियुक्त
सिरहामा बालिका हत्या : ३ सातासम्म पत्ता लागेन दोषी

सिरहामा बालिका हत्या : ३ सातासम्म पत्ता लागेन दोषी
हायु हत्या अनुसन्धान गर्दा अर्का व्यक्तिको पनि हत्या भएको खुलासा, २ जना पक्राउ

हायु हत्या अनुसन्धान गर्दा अर्का व्यक्तिको पनि हत्या भएको खुलासा, २ जना पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित