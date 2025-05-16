+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बंगलादेशका विद्यार्थी नेता हादीको हत्या अभियोगमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते २२:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बंगलादेशका विद्यार्थी नेता शरिफ उस्मान हादीको हत्या अभियोगमा ढाका प्रहरीले १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
  • ढाका प्रहरीले हादीलाई गोली हान्ने शुटर दाउद भनिने फैजल करीम मसूद भएको दाबी गरेको छ।
  • गत डिसेम्बर २०२५ मा हादीमाथि गोली प्रहार भएको थियो र उनको मृत्यु सिंगापुरमा भएको थियो।

२२ पुस, काठमाडौं । बंगलादेशका विद्यार्थी नेता शरिफ उस्मान हादीको हत्या अभियोगमा ढाका प्रहरीले १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

ढाकाको महानगरीय प्रहरी (डीएमपी) ले इन्कलाब मञ्चका संयोजक समेत रहेका हादीको हत्या अभियोगमा १७ जनाविरुद्ध अभियोजन पत्र दायर गरेको हो ।

बीबीसी बांग्लाका अनुसार मंगलबार डीएमपीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै हादीको हत्या राजनीतिक बदलाको नतीजा भएको बताएको छ ।

साथै ढाका प्रहरीले हादीलाई गोली हान्ने शुटर दाउद भनिने फैजल करीम मसूद भएको दाबी गरेको छ । घटनापछि अवामी लिगका नेता ताइजुल इस्लाम चौधरी बप्पीले हादीलाई गोली हान्ने शुटर दाउद र उनका साथीलाई भगाउन मद्दत गरेको ढाका प्रहरीको भनाइ छ ।

विभिन्न ठाउँका सीसीटीभी फुटेज, हतियार र गोलीको फरेन्सिक परीक्षणपछि अभियुक्तहरूको पहिचान गरिएको ढाका प्रहरीले जनाउको छ ।

गत डिसेम्बर २०२५ मा राजधानी ढाकामै हादीमाथि गोली प्रहार भएको थियो । गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका हादीको थप उपचारका क्रममा सिंगापुरमा मृत्यु भएको थियो ।

हादीको हत्यापछि बंगलादेशमा पुन: हिंसा र प्रदर्शनको सिलसिला सुरु भएको छ । हादी सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका अगुवा नेता थिए ।

सोही आन्दोलनले शेख हसिना नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरेको थियो । हादी आगामी फेब्रुअरीमा हुने भनिएको आम चुनावमा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यार्थी नेता शरिफ उस्मान हादीको मृत्युपछि बंगलादेशमा भड्कियो हिंसा
बंगलादेश शरिफ उस्मान हादी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बंगलादेशको पछिल्लो घटना र धार्मिक सद्‍भावको कुरा

बंगलादेशको पछिल्लो घटना र धार्मिक सद्‍भावको कुरा
बंगलादेशकी सौम्य राजनीतिज्ञ जियासँगको त्यो भेट

बंगलादेशकी सौम्य राजनीतिज्ञ जियासँगको त्यो भेट
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
दिल्लीपछि अगरतला र सिलिगुडीमा पनि बंगलादेशले बन्द गर्‍यो भिसा सेवा

दिल्लीपछि अगरतला र सिलिगुडीमा पनि बंगलादेशले बन्द गर्‍यो भिसा सेवा
आन्दोलन चर्किएसँगै बंगलादेशमा भारतीय भिसा केन्द्र बन्द

आन्दोलन चर्किएसँगै बंगलादेशमा भारतीय भिसा केन्द्र बन्द
धर्मको अपमान गरेको आरोपमा बंगलादेशमा कुटीकुटी हिन्दू युवकको हत्या

धर्मको अपमान गरेको आरोपमा बंगलादेशमा कुटीकुटी हिन्दू युवकको हत्या

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित