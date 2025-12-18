+
आइएमडीबी सूचीमा ‘धुरन्धर’ लाई भारतकै ३ एक्सन फिल्मले उछिने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २५ गते १७:४८
  • रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरन्धर'ले विश्वव्यापी बक्सअफिसमा १३०४ करोड भारुको कमाइ गर्दै चौथो स्थान हासिल गरेको छ।
  • 'धुरन्धर' आइएमडीबीमा ८.४ रेटिङसहित २५० भारतीय फिल्ममध्ये ३६औं स्थानमा रहेको छ।
  • 'धुरन्धर' भन्दा माथि रहेका तीन एक्सन फिल्महरू असुरन, अनियन र कैथी हुन्, जुन विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्ममा उपलब्ध छन्।

मुम्बई । आदित्य धरको स्पाई-एक्सन थ्रिलर फिल्म ‘धुरन्धर’ मा रणवीर सिंह मुख्य भूमिकामा छन् । अहिले यो फिल्म विश्वस्तरमा सबैभन्दा धेरै कमाउने भारतीय फिल्मको सूचीमा चौथो स्थानमा पुगेको छ ।

यसले विश्वव्यापी बक्सअफिसमा १३०४ करोड भारुको शानदार कमाइ गरिसकेको छ । अहिलेको रेकर्ड सूचीमा यो फिल्म ‘पुष्पा २’, ‘बाहुबली २ : द कन्क्लुजन’ र ‘दंगल’ भन्दा मात्र पछि रहेको छ ।

तर आइएमडीबी सूचीको कुरा गर्ने हो भने ‘धुरन्धर’ अझै निकै पछाडि छ । एक्सन जनरामा हेर्दा पनि यो फिल्म अहिले तीन ठूला एक्सन फिल्मभन्दा तल छ । ती फिल्म कुन-कुन हुन् र ओटीटीमा कहाँ हेर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

सकारात्मक पक्ष के हो भने ‘धुरन्धर’ ले अहिलेसम्मकै उच्च रेटिङ पाएका २५० भारतीय फिल्मको सूचीमा स्थान बनाएको छ । यस फिल्मको उत्कृष्ट आइएमडीबी रेटिङ ८.४ रहेको छ र सूचीमा यो ३६औँ स्थानमा परेको छ ।

सूचीमा ‘धुरन्धर’ भन्दा माथि रहेका ३ एक्सन फिल्म के हुन् ?

‘असुरन- ३४औँ स्थानमा

ग्रामीण तमिलनाडुमा छायांकन गरिएको यो एक्सन ड्रामा संघर्षपूर्ण जीवन बिताइरहेका एक किसानको कथा हो, जसको भूमिका धनुषले निर्वाह गरेका छन् । जब उनको परिवार जातीय भेदभावसँग जोडिएको जमिन विवादमा फस्छ, तब उनी आफ्नो हिंसात्मक विगतको सामना गर्न बाध्य हुन्छन् । यो फिल्म प्राइम भिडियोमा हेर्न सकिन्छ ।

अनियन- ३१औं स्थानमा

यो फिल्म शान्त स्वभावका एक वकिलको कथा हो, जसको भूमिका विक्रमले निभाएका छन् । उनी व्यक्तित्वसम्बन्धी समस्यासँग संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । दिनको समयमा अदालतमा न्यायको पक्षमा उभिन्छन्, तर रात परेपछि उनी भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई निशाना बनाउने कठोर अपराधीमा रूपान्तरण हुन्छन् । यो फिल्म युट्युब, जी-फाइभ र जियोहटस्टारमा हेर्न सकिन्छ ।

कैथी- २७ औं स्थानमा

यो फिल्म एक व्यक्तिको कथा हो, जसको भूमिका कार्थीले निभाएका छन् । उनी भर्खरै जेलबाट छुटेका हुन्छन् र आफ्नी छोरीलाई भेट्न निकै आतुर हुन्छन् । तर एक खतरनाक रातमा घाइते प्रहरी अधिकारीलाई सहयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति आएपछि उनको सबै योजना बिग्रिन्छ । उनीसँग कुनै हतियार नभए पनि लगातार आउने जोखिमको सामना गर्छन् र समयसँग जुध्दै आफ्नो ज्यान जोगाएर घर पुग्ने प्रयास गर्छन् । यो फिल्म प्राइम भिडियो र जियोहटस्टारमा हेर्न सकिन्छ ।

आइएमडीबी सूची
