+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चितवनमा पहिलो पटक ‘अन्तर्राष्ट्रिय डेरी एक्स्पो’ सुरु

एक्स्पोमा स्वदेशी तथा विदेशी डेरी उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले अत्याधुनिक दुग्ध संकलन प्रणाली, प्रशोधन प्रविधि, प्याकेजिङ उपकरण र नवीनतम दुग्धजन्य उत्पादन प्रदर्शनमा राखेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २५ गते १९:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवनमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डेरी एक्स्पो सुरु भएको छ जसले दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा नयाँ सम्भावना उजागर गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
  • राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले ‘दुग्ध क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक तालिम र बजारको पहुँच अपरिहार्य छ’ भने।
  • एक्स्पोमा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूले अत्याधुनिक दुग्ध संकलन प्रणाली र नवीनतम दुग्धजन्य उत्पादन प्रदर्शनमा राखेका छन्।

२५ माघ, चितवन । चितवनमा आजदेखि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘डेरी एक्स्पो’ सुरु भएको छ ।

चितवन डेरी उद्योग संघ र चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेडको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको यस एक्स्पोले दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना उजागर गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

एक्स्पोमा स्वदेशी तथा विदेशी डेरी उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूले अत्याधुनिक दुग्ध संकलन प्रणाली, प्रशोधन प्रविधि, प्याकेजिङ उपकरण र नवीनतम दुग्धजन्य उत्पादन प्रदर्शनमा राखेका छन् । यस्ता प्रविधि प्रयोगबाट उत्पादन लागत घट्ने र दूधको गुणस्तरमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद यादवले भने, ‘दुग्ध क्षेत्रको दिगो विकासका लागि आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक तालिम र बजारको पहुँच अपरिहार्य छ, यो एक्स्पो त्यसैतर्फको एक महत्त्वपूर्ण कदम हो ।’

चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ अध्यक्ष किशोर बगालेले किसानले उत्पादन गरेको दूधको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न यस्ता कार्यक्रमले मद्दत गर्ने बताए ।

त्यस्तै चितवन डेरी उद्योग संघ अध्यक्ष मदन घिमिरेले यस एक्स्पोलाई नेपाली दुग्ध क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिसँग जोड्ने साझा मञ्चका रूपमा परिभाषित गरे ।

एक्स्पो अवधिभरि किसान, उद्यमी र विज्ञबीच अन्तर्क्रिया, अनुभव आदान–प्रदान र व्यावसायिक सञ्जाल निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । यस मेलाले स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मको दुग्ध अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय डेरी एक्स्पो चितवन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित