राजपाललाई सघाउन अघि सरे सलमान, अजयसहितका स्टार

- अभिनेता राजपाल यादवलाई दिल्लीको तिहाड जेलमा ९ करोड भारुको चेक बाउन्स मुद्दामा सजाय भोग्न आदेश दिइएको छ।
- बलिउडका सोनु सूद, सलमान खान, अजय देवगन, डेविड धवन र नवाजुद्दीन सिद्दीकीले यादवलाई आर्थिक सहयोग गर्ने बताएका छन्।
- गायक गुरु रन्धावाले पनि यादवलाई सहयोग गर्न इन्स्टाग्राममा अपिल गर्दै आफ्नो आगामी भिडियोमा फिचर गर्ने बताएका छन्।
मुम्बई । अभिनेता राजपाल यादवको चेक बाउन्सको मुद्दालाई लिएर धेरै कलाकार उनलाई मद्दत गर्न अघि सरेका छन् । यादव दिल्लीको तिहाड जेलमा छन् । उनलाई ९ करोड भारु तिर्नुपर्ने भएको छ, र यसका लागि बलिउडका केही स्टारहरू सहयोग गर्न तयार भएका छन् ।
सोनु सूद, गुरमीत चौधरी र तेज प्रताप यादवजस्ता कलाकारले मद्दतको हात बढाएका छन् । अब सहयोग गर्नेहरूको सूचीमा सलमान खान, अजय देवगन र डेविड धवनको नाम पनि जोडिएको छ ।
यादवका म्यानेजर गोल्डीले यसबारे मिडियालाई अपडेट दिएका छन् । उनका अनुसार बलिउडका ‘भाइजान’ सलमान खानले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । त्यति मात्र होइन, अजय देवगन र डेविड धवनले पनि मद्दत गर्ने कुरा बताएका छन् । यसरी हेर्दा, यो समयमा बलिउड राजपाल यादवको साथमा मजबुत रूपमा उभिएको देखिन्छ ।
पञ्जाबी गायक गुरु रन्धावा पनि यादवको सहयोगका लागि अघि आएका छन् । उनले इन्स्टाग्राम स्टोरीमा लेखेका छन्, “आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर हाम्रा सिनियर अभिनेता राजपाल यादव सरलाई सहयोग गरौं । म उहाँलाई मेरो आगामी भिडियोमध्ये एकमा फिचर हुनका लागि अग्रिम रकम पठाउँदै छु । सोनु सूद पाजी, तपाईंले सुरु गर्नुभएको यो पहललाई हामी अगाडि बढाउनेछौं ।’
अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकीले लामो समयदेखिका साथी रहेका यादवलाई फेरि सहयोग गरेका छन् । स्रोतका अनुसार, नवाजुद्दीनले यो कठिन समयमा चुपचाप आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन् ।
उनले यस सहयोगलाई सार्वजनिक गर्न चाहेनन्, किनकि उनी व्यक्तिगत कुरा निजी नै राख्न रुचाउँछन् र गरेको राम्रो कामलाई चर्चामा ल्याउन चाहँदैनन् ।
उनका निकटवर्तीका अनुसार राजपालप्रतिको उनको साथ साँचो मित्रतामा आधारित छ, प्रचार वा लोकप्रियताका लागि होइन । दुवै कलाकारबीच सुरुवाती संघर्षका दिनदेखि नै गहिरो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ ।
यसअघि पनि नवाजुद्दीनले राजपाललाई १० लाख भारु सहयोग गरेका थिए । यो सहयोगले चलचित्र उद्योगमा मित्रताको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
यो मुद्दा सन् २०१० को हो । त्यतिबेला यादव र उनकी श्रीमतीले आफ्नो निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘अता पता लापता’ का लागि दिल्लीस्थित एक कम्पनीबाट करिब ५ करोड भारु ऋण लिएका थिए । फिल्म फ्लप भएपछि ऋण तिर्न समस्या भएको थियो । ऋणको साटो जारी गरिएका धेरै चेक बाउन्स भएपछि नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्ट अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
ब्याज र जरिवानासहित बाँकी रकम बढेर करिब ९ करोड भारु पुगेको छ । दिल्ली उच्च अदालतले पटक–पटक समयसीमा थप्दै अवसर दिएको थियो, तर यादवले बारम्बार भुक्तानी गर्न सकेनन् । हालै अदालतले थप राहत दिन अस्वीकार गर्दै उनलाई ६ महिनाको सजाय भोग्न तिहाड जेलमा आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिएको छ ।
