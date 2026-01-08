+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
'चेक बाउन्स' मुद्दा :

राजपाल यादवलाई आत्मसमर्पण गर्न दिइएको समय थप्न अदालतद्वारा अस्वीकार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २१ गते २०:३४
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दिल्ली उच्च अदालतले चेक बाउन्स मुद्दामा अभिनेता राजपाल यादवलाई फेब्रुअरी ४ दिउँसो ४ बजेभित्र आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिएको छ।
  • अदालतले राजपालको आत्मसमर्पण समय थप्ने माग अस्वीकार गर्दै उनलाई बारम्बार आदेश नमान्ने कारणले कुनै राहत नदिनु पर्ने बताएको छ।
  • राजपालमाथि सातवटा मुद्दामा १ करोड ३५ लाख भारु दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने र जम्मा रकम तुरुन्तै पीडितलाई दिन अदालतले निर्देशन दिएको छ।

नयाँ दिल्ली । चेक बाउन्सको मुद्दामा दिल्ली उच्च अदालतले अभिनेता राजपाल यादवलाई आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिएको थियो । यो आदेश उपर यादवले आत्मसमर्पण गर्ने समय अलि थपिपाऊँ भनेर अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

तर, दिल्ली उच्च अदालतले उनको त्यो मागलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । अदालतले उनलाई थप राहत दिने कुनै ठोस आधार नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ ।

फेब्रुअरी २ मा अदालतले राजपाललाई यो बुधबार (फेब्रुअरी ४) को दिउँसो ४ बजेभित्र आत्मसमर्पण गर्न निर्देशन दिएको थियो । रिपोर्टका अनुसार, यादवका वकिलले राजपालले ५० लाख रुपैयाँ जोहो गरिसकेको र सो रकम तिर्नका लागि अझै एक हप्ताको समय थपिदिन आग्रह गरेका थिए ।

तर, न्यायाधीश स्वर्णकान्ता शर्माले राजपालको समय थप्ने मागलाई सिधै अस्वीकार गरेकी छन् । राजपाललाई राहत दिनुपर्ने कुनै गतिलो कारण नभएको न्यायाधीश शर्माको भनाइ छ ।

न्यायाधीश शर्माले आदेशमा भनेकी छन्, ‘मैले त्यही दिन नै यी कुराहरू अस्विकार गरेर तपाईंलाई आत्मसमर्पण गर्न दुई दिनको समय दिएकी थिएँ । अहिले समय थप्नुपर्ने कुनै आधार देख्दिनँ । तपाईंले पहिले नै एउटा निश्चित दिनमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने थियो, तर मुम्बईमा छु भनेकाले मैले दुई दिन थपिदिएकी हुँ । अब आज दिउँसो ४ बजेसम्म तपाईंले जसरी पनि आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ ।’

अदालतले राजपालले बारम्बार आदेशहरू पालना नगरेको कुरालाई गम्भीरताका साथ लिँदै भनेको छ, ‘विगतमा पनि उहाँले कम्तिमा १५-२० पटक यस्तै गरिसक्नुभएको छ । उहाँको यस्तो व्यवहारबारे पछिल्लो आदेशमा पनि उल्लेख गरिएको छ । उहाँले न त कुनै आदेश मान्नुभएको छ, न त आफ्नो प्रतिबद्धता नै पूरा गर्नुभएको छ । त्यसैले, अब उहाँमाथि कुनै पनि प्रकारको उदारता देखाउनुपर्ने कुनै ठाउँ म देख्दिनँ ।’

उनीविरुद्ध परेका सातवटा मुद्दाहरूमा प्रत्येकमा १ करोड ३५ लाख भारुको दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । साथै, अदालतले उच्च अदालतका रजिस्ट्रार जनरलसँग पहिले नै जम्मा भइसकेको रकम पनि तुरुन्तै पीडित पक्षलाई दिन निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले के पनि उल्लेख गर्‍यो भने, अक्टोबर २०२५ मा ७५ लाख भारुका दुईवटा डिमान्ड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार जनरलकहाँ जम्मा गरिएको थियो, तर अझै पनि ९ करोड भारु तिर्न बाँकी नै देखिन्छ ।

वास्तवमा यो पूरा मामला निकै पुरानो हो । सन् २०१८ अप्रिलमा एउटा तल्लो अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो, जसलाई सन् २०१९ मा सेसन्स कोर्टले पनि सदर गर्‍यो । त्यही निर्णयलाई चुनौती दिँदै राजपाल र उनकी पत्नीले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए, जसमाथि अहिले यो आदेश आएको हो ।

चेक बाउन्स मुद्दा राजपाल यादव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थसचिवबीच नोकझोक

स्वास्थ्यमन्त्री र अर्थसचिवबीच नोकझोक
‘भ्वाइस अफ नेपाल’ को इतिहासमा ६ जना महिला प्रतिस्पर्धी सेमीफाइनलमा

‘भ्वाइस अफ नेपाल’ को इतिहासमा ६ जना महिला प्रतिस्पर्धी सेमीफाइनलमा
लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख भन्छन् : धान फल्ने फाँटमा राजधानी नबनाऔं

लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख भन्छन् : धान फल्ने फाँटमा राजधानी नबनाऔं
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
मोरङ–२ ले पटक–पटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री दियो, क्षेत्रले के पायो ?

मोरङ–२ ले पटक–पटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री दियो, क्षेत्रले के पायो ?
बस दुर्घटनापछि बहस : टाढा-टाढाबाट विद्यार्थी ओसार्नु कति उचित ?

बस दुर्घटनापछि बहस : टाढा-टाढाबाट विद्यार्थी ओसार्नु कति उचित ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित