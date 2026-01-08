‘भ्वाइस अफ नेपाल’ को इतिहासमा ६ जना महिला प्रतिस्पर्धी सेमीफाइनलमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को सातौं सिजनमा पहिलोपटक ६ जना महिला प्रतियोगी सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्।
- सेमीफाइनलमा ८ प्रतिस्पर्धी छन्, जसमा ६ महिला र २ पुरुष छन्।
- फिनाले १४ फेब्रुअरीमा हुनेछ र ४ जना फिनालेमा प्रवेश गर्नेछन्, जसबाट एकजना विजेता घोषणा गरिनेछ।
काठमाडौं । ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को सातौं सिजनले अन्तिम ८ प्रतिस्पर्धी प्राप्त गरेको छ । सेमीफाइनल समीकरण पनि पूरा भएको छ ।
‘भ्वाइस’ अन्तर्गत नेपाल संस्करणको इतिहासमा पहिलोपटक ६ जना महिला प्रतिस्पर्धीले सेमीफाइनल यात्रा तय गरेका हुन् ।
भविका पुन, अञ्जना सारु मगर, सञ्जिता दूरा, पुनम गुरुङ, रञ्जिता विश्वकर्मा र नीताकुमारी मगर अन्तिम ८ मा प्रवेश गरेका हुन् ।
सेमीफाइनलमा पुग्ने पुरुष प्रतियोगीमा सागर संसार राई र कार्साङ शेर्पा मात्र छन् । शो निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालका अनुसार भ्वाइसको इतिहासमा पहिलोपटक यति धेरै महिला प्रतियोगी सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेका हुन् ।
सेमीफाइनलबाट ४ जना मात्र फिनालेमा प्रवेश गर्नेछन् । तीमध्येबाट एकजना उपाधि विजेता घोषित हुनेछन् । १४ फेब्रुअरीमा आयोजना हुने फिनाले शोमा उपाधि विजेता घोषणा गरिनेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4