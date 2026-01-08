+
‘भ्वाइस अफ नेपाल’ को इतिहासमा ६ जना महिला प्रतिस्पर्धी सेमीफाइनलमा

अनलाइनखबर
२०८२ माघ २१ गते २०:३५
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को सातौं सिजनमा पहिलोपटक ६ जना महिला प्रतियोगी सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्।
  • सेमीफाइनलमा ८ प्रतिस्पर्धी छन्, जसमा ६ महिला र २ पुरुष छन्।
  • फिनाले १४ फेब्रुअरीमा हुनेछ र ४ जना फिनालेमा प्रवेश गर्नेछन्, जसबाट एकजना विजेता घोषणा गरिनेछ।

काठमाडौं । ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को सातौं सिजनले अन्तिम ८ प्रतिस्पर्धी प्राप्त गरेको छ । सेमीफाइनल समीकरण पनि पूरा भएको छ ।

‘भ्वाइस’ अन्तर्गत नेपाल संस्करणको इतिहासमा पहिलोपटक ६ जना महिला प्रतिस्पर्धीले सेमीफाइनल यात्रा तय गरेका हुन् ।

भविका पुन, अञ्जना सारु मगर, सञ्जिता दूरा, पुनम गुरुङ, रञ्जिता विश्वकर्मा र नीताकुमारी मगर अन्तिम ८ मा प्रवेश गरेका हुन् ।

सेमीफाइनलमा पुग्ने पुरुष प्रतियोगीमा सागर संसार राई र कार्साङ शेर्पा मात्र छन् । शो निर्देशक लक्ष्मण पौड्यालका अनुसार भ्वाइसको इतिहासमा पहिलोपटक यति धेरै महिला प्रतियोगी सेमीफाइनलमा प्रवेश गरेका हुन् ।

सेमीफाइनलबाट ४ जना मात्र फिनालेमा प्रवेश गर्नेछन् । तीमध्येबाट एकजना उपाधि विजेता घोषित हुनेछन् । १४ फेब्रुअरीमा आयोजना हुने फिनाले शोमा उपाधि विजेता घोषणा गरिनेछ ।

भ्वाइस अफ नेपाल
प्रतिक्रिया
