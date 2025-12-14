+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भोट माग्दै ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ का प्रतिस्पर्धी, १२ जनाको समीकरण पूरा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १३ गते १६:५५
'भ्वाइस अफ नेपाल' सातौं सिजन अन्तर्गत शनिबार प्रसारित २६ औं एपिसोडको दृश्य ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ को सातौं सिजनको ‘लाइभ शो’ मा चार कोचको समूहमा १२ जना प्रतियोगी छन्।
  • प्रत्येक कोचको समूहबाट एकजना प्रतियोगी फिनालेमा प्रवेश गर्नेछन् र उपाधिका लागि ४ जना प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
  • प्रतियोगी र कोचहरूले दर्शकबाट भोट माग्न ब्यस्त छन् र दर्शकको मतको आधारमा न्यून भोट ल्याउने प्रतियोगी बाहिरिने क्रम सुरु भएको छ।

काठमाडौं । ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ को सातौं सिजन रोचक बनिरहेको छ । यतिबेला दर्शकले ‘लाइभ शो’ को मजा लिइरहेका छन् । यो शोमा दर्शकको मतको आधारमा न्यून भोट ल्याउने प्रतियोगी बाहिरिने क्रम सुरु भएको छ ।

एकजना कोचको समूहमा ‘उत्कृष्ट ३’ जना प्रतियोगी छनोट भएका छन् । जसअनुसार, चारजना कोचको समूहमा यतिबेला १२ जना प्रतियोगी छन् ।

एकजना कोचको समूहबाट एकजना प्रतियोगी आफ्नो टिमको प्रतिनिधित्व गर्दैै फिनालेमा प्रवेश गर्नेछ । उपाधिका लागि फिनालेमा ४ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

‘लाइभ शो’ मा अहिले एक समूहमा ३ जनासहित कुल १२ जना प्रतियोगीको समीकरण तयार छ । लाइभ शोबाट दर्शकले भोट दिनुपर्ने भएकाले प्रतियोगी र कोच भोट माग्न ब्यस्त छन् ।

कुन कोचको समूहमा को-को ?

टिम खेम सेन्चुरी :

भविका पुन, सागर संसार राई, छिरिङ डोल्मा शेर्पा

टिम राजु लामा :

कार्साङ शेर्पा, मनुमित लेप्चा, नीताकुमारी मगर

टिम प्रमोद खरेल :

पुनम गुरुङ, रञ्जिता विश्वकर्मा, युनिस लिम्बु

टिम मेलिना राई :

अञ्जना सारु मगर, सञ्जिता दुरा, सियोन महर्जन

भ्वाइस अफ नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

७ तरिका, जसले बचत गर्न सिकाउँछ

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित