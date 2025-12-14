भोट माग्दै ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ का प्रतिस्पर्धी, १२ जनाको समीकरण पूरा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ को सातौं सिजन रोचक बनिरहेको छ । यतिबेला दर्शकले ‘लाइभ शो’ को मजा लिइरहेका छन् । यो शोमा दर्शकको मतको आधारमा न्यून भोट ल्याउने प्रतियोगी बाहिरिने क्रम सुरु भएको छ ।
एकजना कोचको समूहमा ‘उत्कृष्ट ३’ जना प्रतियोगी छनोट भएका छन् । जसअनुसार, चारजना कोचको समूहमा यतिबेला १२ जना प्रतियोगी छन् ।
एकजना कोचको समूहबाट एकजना प्रतियोगी आफ्नो टिमको प्रतिनिधित्व गर्दैै फिनालेमा प्रवेश गर्नेछ । उपाधिका लागि फिनालेमा ४ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
‘लाइभ शो’ मा अहिले एक समूहमा ३ जनासहित कुल १२ जना प्रतियोगीको समीकरण तयार छ । लाइभ शोबाट दर्शकले भोट दिनुपर्ने भएकाले प्रतियोगी र कोच भोट माग्न ब्यस्त छन् ।
कुन कोचको समूहमा को-को ?
टिम खेम सेन्चुरी :
भविका पुन, सागर संसार राई, छिरिङ डोल्मा शेर्पा
टिम राजु लामा :
कार्साङ शेर्पा, मनुमित लेप्चा, नीताकुमारी मगर
टिम प्रमोद खरेल :
पुनम गुरुङ, रञ्जिता विश्वकर्मा, युनिस लिम्बु
टिम मेलिना राई :
अञ्जना सारु मगर, सञ्जिता दुरा, सियोन महर्जन
