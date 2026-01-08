+
अंगुरको भाउ घट्यो, तरबुजाको बढ्यो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २९ गते ११:२९

२९ माघ, काठमाडौं । बजारमा हरियो अंगुरको भाउ घट्दा तरबुजाको भाउ बढेको छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार यी दुई फलफूलको भाउमा उतारचढाव देखिएको हो ।

हिजो बुधबारको तुलनामा आज बिहीबार बजारमा हरियो अंगुरको भाउ ४.३५ प्रतिशतले घटेको छ । हिजो बुधबार प्रतिकिलो औसत २ सय ३० रुपैयाँमा बिक्री भएको हरियो अंगुर आज २ सय २० रुपैयाँ कायम भएको छ।

यस्तै कालो अंगुरको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । अघिल्लो दिन जस्तै आज पनि कालो अंगुर प्रतिकिलो ३ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

बिहीबार तरबुजाको भाउ भने बढेको छ । हिजो बुधबार प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ रहेको हरियो तरबुजा आज १० रुपैयाँले बढेर ८५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

अंगुर
