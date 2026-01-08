+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भैंसी कसको ? दाँतले पत्ता लगायो असली मालिक

दुवै पक्षसँग न कागजात थियो, न भरपर्दो साक्षी । भैंसी भने शान्त रूपमा घाँस चपाउँदै विवादको केन्द्रमा उभिइरहेको थियो।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २९ गते १०:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राजस्थानको कोटामा हराएको भैँसीको कसको भन्ने विवाद भयो । त्यो केस प्रहरीमा पुग्यो ।
  • दन्त परीक्षणले इन्द्रजीतको भैँसी सात वर्षको भएको दाबी झुटो सावित गर्‍यो र भैँसी रामलाललाई फिर्ता गरियो।

गाउँमा कुनै किसानले पालेको भैँसी हरायो भने खोजी गरिदिनका लागि प्रहरीमा उजुरी पर्नु र प्रहरीले त्यसको खोजी गरिदिनु स्वभाविकै हो ।

तर कहिलेकाहीँ उजुरीकर्ताले बताए बमोजिमको भैँसी फेला पर्दा समेत त्यसको वास्तविक मालिक निवेदन दिने व्यक्ति नै हो कि होइन भनेर छुट्टाउन गाह्रो पर्छ। कतिपय अवस्थामा त जो चोर, उसकै ठूलो स्वर भनेझैं चोरी गरेको भैँसी गोठमा लगेर बाँध्नेले त्यो भैँसी आफ्नै भएको जिकिर गर्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?

हराएको भैँसी कसको हो भन्ने टुंगो लगाउने काम दाँतले पनि गर्दोरहेछ।

भारतको राजस्थानमा हालै एउटा यस्तै घटना भएको छ ।

राजस्थानको कोटामा एउटा भैँसीको वास्तविक मालिक को हो भन्ने विवाद हुँदा अन्तिम समाधान उक्त भैँसीको दाँत परीक्षण गरेर निकालिएको छ।

समाचार अनुसार रामलाल मेघवाल नामका एकजना स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो गोठमा पालेको भैंसी र त्यसको पाडी एक महिनादेखि बेपत्ता भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिए । केही समयपछि उनले ती पशुहरू अर्का स्थानीय इन्द्रजीत केवटको गोठमा बाँधिएको अवस्थामा देखेपछि विवादले नयाँ मोड लियो।

इन्द्रजीत केवटले त्यो भैँसी आफ्नो भएको दाबी गर्दै आफूले त्यो भैँसी दुई वर्षअघि खरिद गरेको र त्यसको उमेर करिब सात वर्ष भएको दाबी गरे । रामलालले भने आफ्नो भैंसी ४ वर्षको भएको प्रहरीसमक्ष बताए।

दुवै पक्षसँग न कागजात थियो, न भरपर्दो साक्षी । भैंसी भने शान्त रूपमा घाँस चपाउँदै विवादको केन्द्रमा उभिइरहेको थियो।

दुवै तर्फबाट कुनै भरपर्दो प्रमाण पेश नभएपछि प्रहरीले अनौठो जुक्ति लगायो । त्यो वास्तवमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक उपाय थियो ।

भैँसीको स्वामित्व विवादको निरुपणका लागि एउटा पशु चिकित्सक बोर्ड गठन गरी त्यस भैंसीलाई परीक्षणका लागि पठाइयो । चिकित्सकहरूले भैंसीको दाँत, शरीरको बनावट र विकास अवस्था अध्ययन गरे ।

नतिजा चाखलाग्दो रह्यो। दन्त परीक्षणबाट पत्ता लाग्यो कि त्यो भैँसीको उमेर चारदेखि पाँच वर्षको बीचमा थियो ।

आखिर ढाँटेको कुरा कहाँ टिक्थ्यो र ? त्यो भैँसी सात वर्ष उमेरको भएको र आफूले २ वर्षअघि किनेको भन्ने इन्द्रजीतको जिकिर दाँतले नै झुटो सावित गरिदियो ।

यो सँगै प्रहरीले पनि दन्त चिकित्सकको निर्णयलाई स्वीकार गर्यो । अन्ततः सो भैंसी र त्यसको पाडी उसको वास्तविक धनी रामलाललाई फिर्ता गरियो र विवाद टुंगियो।

यो घटनाले देखाएको छ कि कहिलेकाहीँ अदालत, कागज र बयानभन्दा पशुको दाँत नै सबैभन्दा भरपर्दो साक्षी बन्न सक्छ ।

एजेन्सी

भैंसी विवाद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : हिमाली जिल्लाको अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्की सोलुखुम्बुमा

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : हिमाली जिल्लाको अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री कार्की सोलुखुम्बुमा
नवउदारवादी अर्थतन्त्रको संकट र नेपाल

नवउदारवादी अर्थतन्त्रको संकट र नेपाल
युवालाई प्रविधिसँग जोडेर उद्यमशील बनाउँछौं : पुष्पा भुसाल

युवालाई प्रविधिसँग जोडेर उद्यमशील बनाउँछौं : पुष्पा भुसाल
प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीको सहज जित

प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीको सहज जित
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाताभित्र निषेधाज्ञा जारी

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाताभित्र निषेधाज्ञा जारी
शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता

शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित