प्रिमियर लिगमा म्यान्चेस्टर सिटीको सहज जित

२९ माघ, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले सहज जित हासिल गरेको छ ।
घरेलु मैदानमा भएको खेलमा सिटीले फुलहमलाई ३-० गोलअन्तरले हराएको हो । सिटीको जितमा एन्टोइन सेमेन्यो, निको ओ’रिली र एर्लिङ हालान्डले एक-एक गोल गरे ।
खेलको २४औं मिनेटमा सेमेन्योले गोल गर्दै सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए । ३०औं मिनेटमा ओरिलीले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे ।
३९औं मिनेटमा हालान्डले गोल थप्दै पहिलो हाफमै ३-० को अग्रता बनायो । दोस्रो हाफमा थप गोल भएनन् र सिटी विजयी भयो ।
गएराति नै भएको अर्को खेलमा लिभरपुलले सन्डरल्यान्डलाई १-० ले पराजित गर्यो ।
जितपछि दोस्रो स्थानको सिटीले २६ खेलमा ५३ अंक जोड्दै आर्सनलसँगको अंकदूरी ३ मा झारेको छ । एक खेल कम खेलेको आर्सनलको ५६ अंक छ । आर्सनलले यो साता दुई खेल खेल्दै छ ।
यस्तै लिभरपुल २६ खेलमा ४२ अंकसहित छैटौं स्थानमा छ ।
