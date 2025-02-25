इंग्ल्यान्डमाथि वेस्ट इन्डिजको प्रभावशाली जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२८ माघ, मुम्बई । आईसीसी टी-२० विश्वकपअन्तर्गत बुधबार भएको समूह ‘सी’ अन्तर्गतको खेलमा वेस्ट इन्डिजले इंग्ल्यान्डविरुद्ध प्रभावशाली जित हासिल गरेको छ ।
मुम्बईस्थित वाङ्खडे स्टेडियममा भएको खेलमा वेस्ट इन्डिजले इंग्ल्यान्डलाई ३० रनले हराएको हो । वेस्ट इन्डिजले दिएको १९७ रनको लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्यान्डले १९ ओभरमा अलआउट हुँदै १५६ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
इंग्ल्यान्डका लागि साम करानले सर्वाधिक अविजित ४३ रन बनाए । ज्याकब बेथेलले ३३ रन बनाए भने फिल साल्टले ३० तथा जस बट्लरले २१ रन बनाए ।
वेस्ट इन्डिजका गुडाकेश मोटीले ३ विकेट लिए भने रस्टन चेजले २ विकेट लिँदा अकिल होसेन, रोमारियो शेपहर्ड र शमार जोसेफले १-१ विकेट लिएको छ ।
त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको वेस्ट इन्डिजले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १९६ रन बनाएको थियो । शेरफन रदरफोर्डले अविजित ७६ रन बनाए ।
रस्टन चेजले ३४ तथा जेसन होल्डरले ३३ रन बनाए । शिम्रोन हेटमायरले २३ रन बनाए ।
इंग्ल्यान्डका जेमी ओभरटन र आदिल राशिदले २-२ विकेट लिए भने जोफ्रा आर्चर र साम करानले १-१ विकेट लिए ।
टी-२० विश्वकपमा वेस्ट इन्डिजको यो दोस्रो जित हो । यसअघि पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिजले स्कटल्यान्डलाई हराएको थियो ।
पहिलो खेलमा नेपाललाई हराएको इंग्ल्यान्डको भने यो पहिलो हार हो ।
