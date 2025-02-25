मुम्बई टुरको तेस्रो खेलमा डीसीएका कार्कीको शतक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२८ माघ, मुम्बई । धनगढी क्रिकेट एकेडेमी (डीसीए) का रमित कार्कीले मुम्बई टुरकाे तेस्रो खेलमा शतक प्रहार गरेका छन्।
मुम्बईकाे आजाद मैदानकाे न्यू इरा पिचमा मारीया क्रिकेट ऐकेडेमी विरुद्धकाे खेलमा रमित कार्कीले शतकीय पारी खेलेका हुन्।
डीसीएका लागि कार्कीले ११५ बलमा १३९ रनकाे सतकिय पारी खेलेका थिए । उनकाे शतककाे सहयाेगमा डीसीएले मारीया क्रिकेट ऐकेडेमीलाई २१० रनकाे लक्ष्य दिएको छ ।
क्रिकेट प्रशिक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव दिलाउने उद्देश्यले डीसीएको टोली केही दिनअघि मुम्बई पुगेको हो। भ्रमणका क्रममा टोलीले मुम्बईका विभिन्न ६ स्थानीय क्लबहरूसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ।
त्यसैगरी टोलीले मुम्बईस्थित वाङ्खडे स्टेडियममा नेपालसहित विभिन्न देशहरूबीच हुने विश्वकप क्रिकेटका खेलहरू प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको डीसीएका म्यानेजर सन्दीप भट्टले जानकारी दिएका छन्।
यस भ्रमणले युवा खेलाडीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा खेल्ने अनुभव, सीप विकास तथा आत्मविश्वास वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
