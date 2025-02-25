टी-२०आई ब्याटिङ र बलिङ वरियतामा दीपेन्द्र माथि उक्लिए

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- दीपेन्द्रसिंह ऐरी आईसीसी टी-२०आई ब्याटिङ र बलिङ वरियतामा माथि उक्लिएका छन्।
- नेपाली कप्तान रोहित पौडेलले ब्याटिङ वरियतामा ३ स्थान सुधार गरेका छन् ।
- बलिङमा सन्दीप लामिछानेले १० स्थान सुधार गरी ७४औं स्थानमा पुगेका छन्।
२८ माघ, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरी आईसीसी टी-२०आई ब्याटिङ र बलिङ वरियतामा माथि उक्लिएका छन् ।
आईसीसीले बुधबार अध्यावधि गरेको वरियताअनुसार दीपेन्द्र ब्याटिङमा ४ स्थान माथि उक्लिएर ७२औं स्थानमा पुगेका छन् भने बलिङमा ५ स्थान माथि उक्लिँदै ७१औं स्थानमा पुगेका हुन् ।
दीपेन्द्र अलराउन्डर वरियतामा भने छैटौं स्थानमा यथावत् छन् । दीपेन्द्रले टी-२० विश्वकपअन्तर्गत इंग्ल्यान्डसँगको खेलमा ४४ रन बनाउनुका साथै २ विकेट पनि लिएका थिए ।
नेपाली टोलीका कप्तान रोहित पौडेलले पनि ब्याटिङमा ३ स्थान सुधार गरेर ७५औं स्थानमा पुगेका छन् । कुशल भुर्तेलले ४ स्थान सुधार गरेर ७७औं स्थानमा छन् ।
बलिङमा सन्दीप लामिछानेले १० स्थान सुधार गरेर ७४औं स्थानमा उक्लिएका छन् ।
नेपालले विश्वकपको दोस्रो खेलमा बिहीबार इटलीसँग खेल्दै छ ।
