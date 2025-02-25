सीईसीले जित्यो पीएम कप काठमाडौं छनोटको उपाधि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२८ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कप (पीएम) क्रिकेटको काठमाडौं जिल्ला छनोटको उपाधि क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टर (सीईसी) ले जितेको छ।
बुधबार भएको फाइनल खेलमा सीईसीले महाविर स्टडिज एन्ड एथलेटिक्स सेन्टरलाई १३८ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै उपाधि हात पारेको हो।
सीईसीले दिएको २३० रनको लक्षेय पछ्याएको महाविर २१.३ ओभरमा ९१ रनमा अलआउट भयो । प्रतिश जीसीले सर्वाधिक ४७ रन बनाए ।
सीईसीका लागि दयानन्द मण्डलले ४ विकेट लिए भने मोन्सन सिंह र गणेश विष्टले ३-३ विकेट लिए ।
त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सीईसीले ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २२९ रन बनाएको थियो। विरेन्द्र धनादीले ६६ रन बनाए । बलिङमा महाविरका सोनु देवकोटाले ४ विकेट लिए।
प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी सीईसीका रित गौतम घोषित भए । उनले तीन शतक प्रहार गरेका थिए ।
