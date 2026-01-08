रुकुमका राप्रपा नेता खत्री कांग्रेसमा प्रवेश

१ फागुन, रुकुम । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार कालीबहादुर खत्री नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।
०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट मेयरका उम्मेदवार भएका खत्री उक्त पार्टी परित्याग गर्दै कांग्रेसमा प्रवेश गरेको कांग्रेस चौरजहारी नगरपालिका–७ का वडा सभापति खेमप्रकाश शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
मतदाता भेटघाट तथा घरदैलो अभियानका क्रममा कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार राजु केसी र कांग्रेस नेता तथा पूर्व राज्यमन्त्री गोपालजीजंग शाहले खत्रीलाई टीका तथा खादा लगाएर पार्टीमा स्वागत गरेका थिए ।
चौरजहारी नगरपालिका–७ नार्जी खत्रीगाउँ निवासी ७४ वर्षीय खत्रीले अबदेखि कांग्रेसमै आबद्ध भएर पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सक्रिय रूपमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘देशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, विकास र स्थायित्वका लागि नेपाली कांग्रेस नै सक्षम शक्ति हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छु । अब म कांग्रेसको सिद्धान्त र नेतृत्वसँगै अघि बढ्नेछु र पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।’
साथै उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय रूपमा लागिपर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै विगतमा सत्तामा रहँदा भएका अनियमितताहरूको छानबिन हुनुपर्ने धारणासमेत व्यक्त गरे । गाउँघरमै बसेर भए पनि आफू भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाइरहनेसमेत बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4