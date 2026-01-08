गुल्मीमा रविले भने- राम्रो नेतृत्व नचुनिए फेरि दु:ख पाइन्छ

१ फागुन, गुल्मी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राम्रो नेतृत्व चयन नभए देशले फेरि दु:ख पाउने बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गुल्मीले सदरमुकाम तम्घासमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पार्टी सभापति लामिछानेले यसपटक जनतासामु सक्षम र इमानदार नेतृत्व छान्ने महत्वपूर्ण अवसर रहेको उल्लेख गरे ।
उनले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै सही प्रतिनिधि चयन गर्न सबै मतदाताले गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे । ‘अब पनि गलत नेतृत्व रोजियो भने फेरि पछुताउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘देश र भावी पुस्ताको भविष्यका लागि सचेत निर्णय आवश्यक छ ।’
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लामिछानेले महाभारतको युद्ध रूपमा भएको उनले दाबी गरे । नागरिकलाई कौरव पक्षमा बस्ने कि पाण्डव पक्षमा बस्ने भन्ने स्पष्ट धारणा बनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘तपाईँहरू कौरव पट्टि बस्ने कि पाण्डव पट्टि बस्ने, छुट्याउनुपर्छ ।’
उनले वर्तमान राजनीतिक अवस्था, सुशासन र नैतिकताको प्रश्नलाई महाभारतको प्रसंगसँग जोड्दै सत्य र न्यायको पक्षमा उभिन नागरिकलाई आह्वान गरे ।
लामिछानेले भ्रष्टाचार, बेथिति र शक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध आफूहरू संघर्षरत रहेको उल्लेख गरे । लामिछाने रिडीदेखि तम्घाससम्म विभिन्न स्थानमा राखिएका कार्यक्रममा भेटघाट अर्न्तक्रिया गरेर अर्घाखाँची तर्फ लागेका छन् ।
