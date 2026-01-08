+
‘बिटल्स’ को फिल्म श्रृंखलाबाट हलिउडमा डेब्यू गर्दै फरहान अख्तर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १ गते १७:१४

  • भारतीय अभिनेता फरहान अख्तरले हलिउडमा अभिनय डेब्यू गर्दैछन् र स्याम मेन्डेसले निर्देशन गर्ने 'द बीटल्स' आधारित बहु–फिल्म प्रोजेक्टमा भूमिका पाउने भएका छन्।
  • फरहान अख्तरले लुसी बोयन्टन, ह्यारी लाउटी र मोर्फिड क्लार्कसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार टोलीमा समावेश भएका छन्।
  • 'द बीटल्स' का प्रत्येक सदस्यको जीवनलाई छुट्टाछुट्टै कथामा देखाउने बायोपिक शृंखला आगामी केही महिनामा थप घोषणा गरिनेछ।

काठमाडौं । भारतीय अभिनेता तथा फिल्म निर्माता फरहान अख्तरले हलिउडमा अभिनय डेब्यू गर्ने भएका छन् । उनले अस्कर विजेता निर्देशक स्याम मेन्डेसले निर्देशन गर्न लागेको चर्चित बेलायती ब्यान्ड ‘द बीटल्स’ मा आधारित बहु–फिल्म प्रोजेक्टमा भूमिका पाउने भएका छन् ।

यो खबर सबैभन्दा पहिले हलिउडको भेराइटीले सार्वजनिक गरेको हो । यससँगै फरहान अख्तर लुसी बोयन्टन, ह्यारी लाउटी र मोर्फिड क्लार्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारसँगैको जोडीमा समेटिएका छन् ।

अख्तरको यो कास्टिङ उनको करियरका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । उनी अब ठूलो स्टुडियोको साथमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रोजेक्टमा देखिन लागेका छन् । यसअघि उनले हिन्दी सिनेमा क्षेत्रमा अभिनेता र निर्देशक दुवै रूपमा फरक-फरक काम गरिसकेका छन्, तर यो उनको हलिउड फिल्ममा पहिलो ठूलो पर्दाको उपस्थिति हुनेछ ।

‘द बीटल्स’ मा आधारित यी फिल्म आपसमा जोडिएका बायोपिक शृंखलाका रूपमा तयार हुँदैछन् । प्रत्येक ब्यान्ड सदस्यको जीवनलाई छुट्टाछुट्टै कथामार्फत देखाइनेछ । चरित्र केन्द्रित भव्य फिल्म बनाउनका लागि चिनिएका मेन्डेसले यो महत्वाकांक्षी परियोजनामा पनि फरक शैलीको कथावाचन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अहिलेसम्म निर्माणको समयका तालिका र पात्रहरूको विवरण गोप्य नै राखिएको छ । आगामी केही महिनामा कलाकार टोली र सिर्जनात्मक टिमबारे थप घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

