इष्टु कार्की लेख्छिन्, ‘भ्यालेनटाइन मनाउन इलाम आएँ ल’

- इलामको पर्यटकीयस्थल माइपोखरीमा हट फोटो खिचेर चर्चामा आएकी इन्फ्लुएन्सर इस्टु कार्की फेरि इलाम पुगेकी छिन्।
त्यसो त इस्टु कार्की बेलबखत चर्चामा आइरहन्छिन्, कहिले पहिरनको कारण त कहिले फेसबुक स्टाटसको । रंगमञ्च हुँदै कन्टेन्ट क्रिएटर बनेकी उनी पछिल्लो समय माइपोखरी भ्रमणबाट एकाएक चर्चामा आइन् । यति चर्चामा आइन् कि, जति उनले त्यसअघि कुनै काम गरेर पाएकी थिइनन् ।
माइपोखरीलाई पृष्टभूमि बनाएर उदार पहिरनमा जसरी उनले फोटोहरू सार्वजनिक गरिन्, इस्टुको चर्चाको ग्राफ एकाएक आकाशियो । यसैलाई लिएर उनीसँग कसैले अन्तर्वार्ता लिए भने कसैले उडाए पनि ।
त्यति मात्र कहाँ हो र ? जब जब उनले फेसबुकमा फोटो राखिन् प्रतिक्रियामा ‘माइपोखरी’ जोड्न थालियो । उनलाई अन्तर्वार्ताहरूमा पनि माइपोखरीकै प्रसंग झिकेर प्रश्न गरियो ।
माइपोखरीको फोटोलाई लिएर हुनसम्म आलोचना भयो उनको । तर, जे आउँछ मज्जाले पचाउँछ भनेझैं इस्टुले यी सबै कुरामा बाल मतलब दिँदै आफ्नो काम जारी राखिन् ।
यतिबेला भने इस्टु फेरि माइपोखरीलाई गन्तव्य बनाएर इलाम पुगिन् । त्यो पनि भ्यालेनटाइनको मेसोमा । अनि इलामबाट माइपोखरी जाने बाटोमा फोटो राखेर उनले फेरी लेखिन्, ‘यसपाली भ्यालेनटाइन मनाउन इलाम आएँ ल ।’ चिरिच्याट्ट घरलाई पृष्टभूमि बनाएर उनले फोटो सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
उनको यो फोटो र क्याप्सनमा पनि धेरैथरी प्रतिक्रिया आएका छन् । कसैले उनलाई इलाममा स्वागत गरेका छन् भने कतिले पुरानै कुरा झिकेर दिल्लगी पनि गरेका छन् ।
