आयोगले तोक्यो चुनाव प्रचारको समय, आचारसंहिता पालना गर्न निर्देशन

३ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गतेदेखि १८ गतेसम्म प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रचार–प्रसारको समय तोक्दै सरोकारवालाहरूलाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकिएको कार्यतालिका बमोजिम राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई चुनावी प्रचारप्रसारका लागि निश्चित समयसीमा प्रदान गरेको हो ।
‘संवत २०८२ साल फाल्गुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि फाल्गुन ३ गते राति १२ बजे पछि राजनीति दल एवं उमेदवारहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसार सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। निर्वाचन आचार संहिता २०८२ ले राजनीति दल, उमेदवार, दलका भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ।
आयोगका अनुसार २०८२ फाल्गुन ३ गते राती १२ बजेपछि अर्थात् फाल्गुन ४ गतेदेखि शुरु हुने यो प्रचार अवधि फाल्गुन १८ गते राती १२ बजेसम्म कायम रहने आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए ।
उनका अनुसार आयोगले प्रचारप्रसारका क्रममा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नेता, प्रतिनिधि र शुभेच्छुकहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘निर्वाचनको निष्ठतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दल तथा उमेदवार एवं अन्य सरोकारवाला सबैले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्नुहुनेछ भन्नेमा आयोग विश्वस्त रहेको छ। आयोगले आचार संहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा विभिन्न संयन्त्रहरू परिचालन गरिरहेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘आयोग चाहन्छ, राजनीति दल तथा उमेदवारहरूलाई आचार संहिता उल्लंघन भयो भनेर मात्र पत्र काटेर स्पष्टिकरण सोध्ने कानुनी कारवाहीका लागि अघि बढ्नुपर्ने अवस्था नै नआओस्। निर्वाचन आचार संहिता राजनीति दल एवं सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापक विचार विमर्श गरेर उहाँहरूकै मन्जुरीमा तर्जुमा गरिएको दस्तावेज हो ।’
