+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
१८ दिन बाँकी
Election Banner

उम्मेदवारहरू

३४०६
Candidates
प्रत्यक्ष ३४०६
सामानुपातिक १२७०
All Candidates

हट सिटहरु

६२
Hot Seat
All Hot Seats

पार्टीहरु

६८
Parties
All Parties

चुनाव क्षेत्रहरु

१६५
Constituencies
View All
Comments
Shares

बाजुरा : मातृशोकका बिच चुनावी मैदानमा थापा

चुनावी मैदानमै रहेका बेला थापाले मातृशोक पनि बेहोर्नुपरेको छ ।  उनकी आमा कलसी थापाको माघ २५ गते ८९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।

0Comments
Shares
लक्ष्मीराज पाध्याय लक्ष्मीराज पाध्याय
२०८२ फागुन ३ गते १७:२८

३ फागुन, बाजुरा । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेले एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको बाजुरामा केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी भएर संसद् पुगेका थापा यसपटक फेरि बाजुराको प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा छन् । र, उनी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जनकराज गिरिसँगै मुख्य दाबेदारमध्ये पर्छन् ।

चुनावी मैदानमै रहेका बेला थापाले मातृशोक पनि बेहोर्नुपरेको छ ।  उनकी आमा कलसी थापाको माघ २५ गते ८९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । चुनावी चटारो चलिरहेका बेला आमाको निधनले थापाको आँगनमा शोकको वातावरण छ ।

यही कारण उनी सामाजिक संस्कारको कर्तव्य पूरा गर्दै चुनावी प्रचारका काम गरिरहेका छन् । आमाकै प्रेरणाले समाज सेवामा लागेकाले शोकमा पनि चुनावी अभियानमा जुटेको थापा बताउँछन् ।

‘आमाले सधैँ जनताको सेवा गर्न सिकाउनुभयो, त्यसैले उहाँकै प्रेरणाले म अभियानमा फर्किएँ,’ थापाले गाउँमा भएको एक चुनावी कार्यक्रममा भने । थापाले आफ्नी आमा अनुशासन र इमानलाई सर्वोपरि ठान्ने महिला रहेको बताए ।

बाजुरा भौगोलिक विकटताको पर्यायका रूपमा चिनिने जिल्ला हो । यहाँ उम्मेदवारहरूले सडक, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारीका सवाल नै मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् ।

नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बाजुरा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चुनाव भए भाग लिन्छौं, वातावरण अझै बनेजस्तो लाग्या छैन : ओली

चुनाव भए भाग लिन्छौं, वातावरण अझै बनेजस्तो लाग्या छैन : ओली
एमालेले जारी गर्‍यो अध्यक्ष ओलीलाई मत दिनैपर्ने ३० कारण

एमालेले जारी गर्‍यो अध्यक्ष ओलीलाई मत दिनैपर्ने ३० कारण
एमालेले भन्यो- भ्रम नरहोस्, जेनजीका जायज मागको विरोध गरेका छैनौँ

एमालेले भन्यो- भ्रम नरहोस्, जेनजीका जायज मागको विरोध गरेका छैनौँ
मतदातासँग एमालेको आग्रह- लोकप्रियतावादको भ्रमबाट सचेत रहनुस्

मतदातासँग एमालेको आग्रह- लोकप्रियतावादको भ्रमबाट सचेत रहनुस्
ललितपुर-२ : एमाले र राप्रपाका उम्मेदवार दोहोरिँदा अरूबाट नयाँ अनुहार

ललितपुर-२ : एमाले र राप्रपाका उम्मेदवार दोहोरिँदा अरूबाट नयाँ अनुहार
फ्याक्ट चेक : वर्षमान पुनको अभिव्यक्ति तोडमोड गरी भ्रम फैलाइयो 

फ्याक्ट चेक : वर्षमान पुनको अभिव्यक्ति तोडमोड गरी भ्रम फैलाइयो 

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित