+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
१८ दिन बाँकी
Election Banner

उम्मेदवारहरू

३४०६
Candidates
प्रत्यक्ष ३४०६
सामानुपातिक १२७०
All Candidates

हट सिटहरु

६२
Hot Seat
All Hot Seats

पार्टीहरु

६८
Parties
All Parties

चुनाव क्षेत्रहरु

१६५
Constituencies
View All
Comments
Shares

रास्वपाले ल्यायो नागरिक करारपत्र

दलीयकरणको अन्त्य, २०४६ देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च आयोग गठन गर्ने पनि रास्वपाले करारपत्रमा बताएको छ ।

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ३ गते १५:४२

३ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आसन्न निर्वाचनका लागि नागरिक करारपत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले आफ्नो पार्टीको प्राथमिकता, अहिलेको अवस्था र लक्ष्यसहितका बुँदा पेश गर्दै करारपत्र सार्वजनिक गरेको हो ।

बहुलवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थनीति सुधारिएको प्रदेश संरचना, समन्यायात्मक समावेशीता, सनातन सभ्यताको सम्मान, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण, सन्तुलित परराष्ट्र सम्बन्ध डायस्पोराको सामर्थ्य र सौम्य शक्तिको विस्तार गरी सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने बताउँदै नागरिक करार मजुर गर्ने रास्वपाले बताएको छ ।

दलीयकरणको अन्त्य, २०४६ देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च आयोग गठन गर्ने रास्वपाले करारपत्रमा बताएको छ ।

यस्तो छ करारपत्र :

चुनाव २०८२
रास्वपाले ल्यायो नागरिक करारपत्र

रास्वपाले ल्यायो नागरिक करारपत्र
चुनावी ‘प्लेलिस्ट’: गगनको गानादेखि बालेनको र्‍यापसम्म

चुनावी ‘प्लेलिस्ट’: गगनको गानादेखि बालेनको र्‍यापसम्म
धनकुटामा घोषणापत्रबिनै मत माग्दै कांग्रेस, एमाले र रास्वपाका उम्मेदवार

धनकुटामा घोषणापत्रबिनै मत माग्दै कांग्रेस, एमाले र रास्वपाका उम्मेदवार
रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अछाम- २ : उज्यालो पार्टीका उम्मेदवार निष्क्रिय, रास्वपाका शाहलाई समर्थन

अछाम- २ : उज्यालो पार्टीका उम्मेदवार निष्क्रिय, रास्वपाका शाहलाई समर्थन
रास्वपालक्षित कांग्रेसको धारणा– जनताको मन भाँड्ने कृत्य हामीबाट हुन्न

रास्वपालक्षित कांग्रेसको धारणा– जनताको मन भाँड्ने कृत्य हामीबाट हुन्न
रास्वपाका नेता प्रणय शमशेरले त्यागे पार्टी सदस्यता

रास्वपाका नेता प्रणय शमशेरले त्यागे पार्टी सदस्यता
पुर्ख्यौली गाउँ पुगे बालेन

पुर्ख्यौली गाउँ पुगे बालेन
यसपटकको चुनाव नेताले होइन, जनताले जित्ने हो : लामिछाने

यसपटकको चुनाव नेताले होइन, जनताले जित्ने हो : लामिछाने
निर्वाचन ०७९ : वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रास्वपाको उदय

निर्वाचन ०७९ : वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रास्वपाको उदय

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित