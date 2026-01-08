+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
फर्केर हेर्दा :

निर्वाचन ०७९ : वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रास्वपाको उदय

बालेन शाहको अकल्पनीय विजयबाट प्रेरित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नामक दल गठन गरेर आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अघि सारे ।

0Comments
Shares
केशव सावद केशव सावद
२०८२ माघ २६ गते २०:४८

२६ माघ, काठमाडौं । नेपालका पुराना दलहरूप्रतिको बढ्दो असन्तुष्टिमा टेकेर विवेकशील साझा पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याउने प्रयास गर्‍यो ।

सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारको नारा दिएर प्रतिनिभिसभा निर्वाचनमा भाग लिए पनि विवेकशील साझा पार्टीले उल्लेखनीय सिट भने जित्न सकेन । स्थानीय तह निर्वाचनसम्म आइपुग्दा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर (प्रमुख) मा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको विजयले वैकल्पिक शक्तिलाई प्रेरणा दियो ।

बालेन शाहको अकल्पनीय विजयबाट प्रेरित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नामक दल गठन गरेर आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अघि सारे ।

नेपाली जनताले महसुस गर्ने गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धतासहित रास्वपा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ अघि असार ७ मा घोषणा भयो । १० दिनपछि अर्थात २०७९ असार १७ मा रास्वपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो ।

सुशासन, भ्रष्टाचारको विरोध र संस्थागत सुधारलाई मुख्य मुद्दा बनाएर रास्वपा आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेर २०७९ को निर्वाचनमा होमियो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ बाट रास्वपा चौथो ठूलो पार्टी बन्न सफल भयो । निर्वाचनमा रास्वपालाई युवा तथा शहरी मतदाताहरूको ठूलो समर्थन मिल्यो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षर्फ सात र समानुपातिकतर्फ १३ गरी पहिलो निर्वाचनमै २० सिटसहित रास्वपाको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदय भयो ।

रास्वपाको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र सुशासनको प्रतिबद्धताले मतदातालाई प्रभावित गर्‍यो । जसले गर्दा अप्रत्याशित रूपमा निर्वाचन जित्न सफल भयो । निर्वाचन अघिको ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलन र संसद् भवन अगाडि प्रेम आचार्यको आत्मदाहजस्ता घटनाले वैकल्पिक राजनीतिको माग बढायो ।

२०७४ मा सुरु भएको वैकल्पिक धार २०७९ मा आइपुग्दा युवा असन्तुष्टि, सामाजिक सञ्जाल र पुराना दलहरूको असफलताका कारण मजबुत रूपमा उदायो । जसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ विकल्प प्रदान गर्‍यो ।

वैकल्पिक शक्तिकै रूपमा मधेश प्रदेशबाट डा. सीके राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न भएको थियो । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ ११० जना सदस्यहरू चुनिएका थिए ।

वाम गठबन्धनको बोलबाला रहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा २३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेस यो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितेर पहिलो दल बन्यो । तत्कालीन समयमा कांग्रेसले २०७४ मा नेकपा एमालेसँग मिलेर वाम गठबन्धन बनाएको नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबाट चोइटिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित भएको पाँचदलीय गठबन्धन गरेको थियो ।

वा गठबन्धन गरेर अघिल्लो निर्वाचनमा पहिलो बनेको एमालेले २०७९ मा प्रत्यक्षतर्फ ४४ सिट ल्याएको थियो । कांग्रेसँग चुनावी तालमेल गरेको माओवादी केन्द्र १८ र एकीकृत समाजवादी १० स्थानमा विजयी भए ।

कांग्रेसको गठबन्धनमा रहेको मधेशकेन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेपालले चार सिट ल्यायो । निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सात र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले समान सात–सात निर्वाचन क्षेत्र जिते ।

पश्चिम नेपालबाट उदाएको अर्को शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र जनमत पार्टीले एक–एक सिट जित्तदा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका पाँच जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।

मोरङ–५ बाट योगेन्द्र मण्डल, सर्लाही–४ बाट अमरेशकुमार सिंह, रौतहट–२ बाट किरणकुमार साह, रौतहट–३ बाट प्रभु साह र बर्दिया–२ बाट लालवीर चौधरी स्वतन्त्र सांसदका रुपमा निर्वाचित भएका थिए ।

समानुपातिकतर्फको हिसाब–किताब

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीपतर्फ एमाले पहिलो दल बन्यो । उसले देशभरबाट २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत पाएर प्रतिनिधिसभामा ४४ सिट जोड्यो ।

प्रत्यक्षततर्फ पहिलो दल बनेको कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ २७ लाख १५ हजार २२५ मत ल्यायो । कांग्रेसबाट ३२ जना समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।

माओवादी केन्द्रले ११ लाख ७५ हजार ६८४, रास्वपाले ११ लाख ३० हजार ३४४ र राप्रपा पाँच लाख ८८ हजार ८४९ मत समानुपातिकतर्फ पाए । उक्त मतबाट माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा १४ सिट पाउँदा रास्वपाले १३ र राप्रपाले सात सिट जोडे ।

यस्तै जसपा नेपालले चार लाख २१ हजार ३१४ मतबाट पाँच, जनमत पार्टीले तीन लाख ९४ हजार ६५५ मतबाट पाँच सांसद समानुपातिकतर्फ जिताए ।

एकीकृत समाजवादीले दुई लाख २९ हजार ९५१, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई लाख ७१ हजार ७२२ र लोसपा एक लाख ६७ हजार ३६७ पाएका थिए । अन्य दलहरूले समानुपातिकतर्फ एक लाख मत कटाउन सकेनन् ।

एकीकृत समाजवादी, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिले ‘थ्रेसहोल्ड’ (तीन प्रतिशत मत) कटाउन नसक्दा समानुपातिकतर्फ सिट पाएनन् । तीन प्रतिशत ‘थ्रेस होल्ड’ कटाउन तीन लाख १६ हजार ८०२ मत पाउनु पर्थ्यो । कुल सदर मतहरूमा १३ लाखभन्दा बढी मत ‘थ्रेसहोल्ड’ नकटाउने दलहरूको खेर गएको थियो ।

कांग्रेस : ९१ क्षेत्रमा उम्मेदवारी, ३४ सिटमा पराजित

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा कांग्रेसले लोकतान्त्रिक–वाम गठबन्धनबाट सबैभन्दा बढी ९१ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो । जसमध्ये कांग्रेसले ३४ स्थानमा पराजय व्यहोर्नु परेको थियो ।

गठबन्धनभित्रको सिट बाँडफाँटअनुसार माओवादी केन्द्रले ४३, एकीकृत समाजवादीले २०, लोसपाले सात र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सिटमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उम्मेदवारी दिएका क्षेत्रमध्ये माओवादी २५, एकीकृत समाजवादीले १०, लोसपाले चार र जनमोर्चाले एक निर्वाचन क्षेत्र गुमाएको थियो ।

यो निर्वाचनमा एमालेले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाहरूसँग तालमेल गरेको थियो । राप्रपा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापालगायतलाई एमालेको चुनाव चिह्न सूर्यबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।

हेभिवेटको पराजय

विभिन्न समयमा सम्पन्न निर्वाचनहरूमा ‘हेभिवेट’ नेताहरू छिटपुट रूपमा पराजित हुँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा पनि विभिन्न दलका ‘हेभिवेट’ नेताहरूले हार व्यहोर्नु परेको थियो ।

निर्वाचनमा एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव पद्मा अर्याललगायत नेताहरू पराजित भएका थिए ।

यस्तै कांग्रेसबाट बहालवाला गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीलगायतले पनि पराजय व्यहोर्नु परेको थियो । एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि २०७९ को निर्वाचनमा हारेका थिए ।

निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, बहालवाला मन्त्री तथा उपमहासचिव पम्फा भुसाल, उपमहासचिवहरू गिरिराजमणि पोखरेल र मातृका यादव, सचिव चक्रपाणि खनाल, मन्त्री महेश्वरजंग गहतराजलगायत पराजित भएका थिए ।

तेस्रो दलबाट प्रधानमन्त्री, पहिलो र दोस्रो दल प्रचण्ड वरिपरि

निर्वाचनमा कांग्रेसले सबैभन्दा बढी सिट जित्यो । निर्वाचनपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुट्यो । सरकार गठनका क्रममा एमालेसँग मिलेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । उनी एमाले, रास्वपा, जनमतलगायतका दलहरूको समर्थनमा २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपा, जसपालगायतका दलहरूको पनि समर्थन थियो ।

गठबन्धन सरकारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार सञ्चालनमा बारम्बार हस्तक्षेप र भागबण्डाको विवादले तनाव सिर्जना भयो ।

असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि सरकार गठनको तीन महिनापछि (चैत २९ मा) प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गठबन्धन परिवर्तन गरेर कांग्रेससँग मिले । प्रचण्डले ठीक एक वर्षपछि २०८० चैत २१ गते फेरि गठबन्धन फेरे । उनले एमालेसँग आठ बुँदे सम्झौता गरे । यो समीकरणमा रास्वपा, जसपा पनि सहभागी भए ।

२०८१ असार १७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको सात बुँदे सहमतिपछि एमालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । एमाले अध्यक्ष ओली असार ३० गते चौथो पटक प्रधानमन्त्री बने । ओली प्रधानमन्त्री भएको एकवर्षपछि गत भदौ तेस्रो साता सरकारविरुद्ध जेनजी आन्दोलन भयो । सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारीविरूद्ध  नवयुवा पुस्ताले ठूलो प्रदर्शन गरे ।

प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा कयौं नागरिकको मृत्यु भयो । सिंहदरबार, संसद् भवनलगायत सरकारी भवन र नेताहरूका निजी निवासदेखि पार्टी कार्यालयहरूमा आगजनी भयो । जेनजी आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री ओली पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए ।

आम निर्वाचन २०७९ रास्वपा वैकल्पिक शक्ति
लेखक
केशव सावद

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ओमानमाथि जिम्बाबेको एकपक्षीय जित

ओमानमाथि जिम्बाबेको एकपक्षीय जित
धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका मेयर यादवको निधन

धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका मेयर यादवको निधन
म्यानमारमा भएको अल्ट्रा ट्रेल रनमा प्रिया राईले जितिन् स्वर्ण

म्यानमारमा भएको अल्ट्रा ट्रेल रनमा प्रिया राईले जितिन् स्वर्ण
राष्ट्रियसभा सांसदको बिदाइ सम्बोधन : नमिठा अनुभव, गुनासै–गुनासा

राष्ट्रियसभा सांसदको बिदाइ सम्बोधन : नमिठा अनुभव, गुनासै–गुनासा
‘फ्रि भिसा-फ्रि टिकट’ व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै सरकार

‘फ्रि भिसा-फ्रि टिकट’ व्यवस्था पुनरावलोकन गर्दै सरकार
एन्फा महिला च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा, विजेतालाई ७ लाख ५० हजार

एन्फा महिला च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा, विजेतालाई ७ लाख ५० हजार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित