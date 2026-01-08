पुर्खौली गाउँ पुगे बालेन

२७ माघ, जनकपुरधाम । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह आफ्नो पुर्खौली गाउँ महोत्तरीको एकडाँडा गाउँपालिका वडा नं २ एकडाँडा पुगेका छन् । चुनावी अभियानको क्रममा उनी आज सप्तरीबाट सिराहा धनुषा हुँदै उनी महोत्तरीको पुर्खौली गाउँ एकडाँडा पुगेका हुन् ।
त्यस क्रममा उनले सप्तरी सिराहा धनुषाको विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेका थिए । सिरहाको गोलबजार, कल्याणपुर हुँदै सिराहा र धनुषाको बीचमा रहेको कमला पुलमा पुगेका थिए । त्यसपछि धनुषाको सहिदनगरको यद्दुकोहा, धनुषाधाम हुँदै जनकपुर आइपुगेका थिए । यद्यपि जनकपुरको विभिन्न ठाउँमा राखिएको निर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
उनी सिधै महोत्तरीको जलेश्वर पुगेका थिए । त्यहाँ एकछिन उनले जलेश्वरनाथ महादेवको बाहिरबाटै दर्शन गरेका छन् । त्यसपछि उनी आफ्नो पुर्खौली गाउँ एकडाँडा पुगेका हुन् ।
प्रतिक्रिया 4